Lucky Supermarket, plataforma clave para expansión de productos vietnamitas en Canadá

Ottawa (VNA) - De una pequeña tienda familiar fundada en 1981, Lucky Supermarket y el grupo Dong Phuong se han convertido en una de las mayores redes de distribución de alimentos asiáticos del oeste de Canadá y en un canal estratégico para la entrada de productos vietnamitas en ese mercado.



Actualmente, Lucky cuenta con nueve supermercados en Edmonton, Calgary, Winnipeg y Surrey, mientras que Dong Phuong gestiona las actividades de importación, logística y distribución mayorista. Su modelo integrado, que abarca desde la adquisición de mercancías en Vietnam hasta su venta minorista en Canadá, permite reducir intermediarios, acortar los tiempos de suministro y mejorar la competitividad de los productos vietnamitas.



La consejera comercial de la Embajada de Vietnam en Canadá, Tran Thu Quynh, señaló a la VNA que Dong Phuong no solo abastece a la cadena Lucky, sino que también distribuye productos a importantes supermercados canadienses, contribuyendo así a ampliar la presencia de las mercancías vietnamitas en ese país.



La empresa ha desarrollado además una red de abastecimiento directamente en Vietnam, lo que permite exportar los productos sin necesidad de pasar por terceros países. Gracias a ello, los artículos de origen vietnamita representan actualmente cerca del 30% del surtido de Lucky, una proporción elevada para una cadena minorista en el extranjero.



Cada año, Dong Phuong Group importa alrededor de 500 contenedores de mercancías vietnamitas. Además de arroz, salsa de pescado, café y alimentos secos, su oferta incluye frutas frescas, bebidas, alimentos procesados, productos vegetarianos, artículos para el hogar, cerámica y otros bienes de consumo. La compañía prevé abrir otros 10 supermercados antes de 2030.



El fundador de Lucky Supermarket, Nguyen Tan Ba, destacó que los productos pesqueros procesados, las frutas tropicales y el arroz mantienen una fuerte competitividad en Canadá. No obstante, afirmó que la demanda evoluciona hacia alimentos procesados, productos listos para el consumo, opciones vegetarianas y alimentos de origen vegetal, segmentos en los que las empresas vietnamitas deberían invertir para ampliar su cuota de mercado.



Tran Thu Quynh subrayó que el crecimiento de Lucky facilita el acceso de las empresas vietnamitas a las modernas redes de distribución canadienses. En los últimos años, la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá ha colaborado con Lucky y Dong Phuong Group en la organización de encuentros empresariales (B2B), visitas de importadores canadienses a Vietnam y actividades de asesoramiento para adaptar los productos a las exigencias del mercado.



Asimismo, ambas partes han impulsado iniciativas de promoción, como el Día del Café de Vietnam en Canadá, campañas dedicadas al Año Nuevo Lunar y otros eventos comunitarios destinados a fortalecer la imagen de los productos vietnamitas entre los consumidores canadienses.



Aunque el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) ofrece ventajas arancelarias, las empresas vietnamitas aún enfrentan desafíos relacionados con el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias, la seguridad alimentaria, el etiquetado, la trazabilidad y los costos logísticos. Además, productos de alto valor agregado, como la carne, los huevos y los lácteos, siguen teniendo un acceso limitado debido a las regulaciones sanitarias y al sistema canadiense de gestión de la oferta.



Los expertos consideran que las empresas vietnamitas deben seguir mejorando la calidad de sus productos, invertir en alimentos procesados y de origen vegetal, renovar el diseño de los envases y fortalecer la cooperación con importadores que cuenten con sólidas redes de distribución. Tras 45 años de desarrollo, Lucky Supermarket se ha consolidado como un eslabón clave para ampliar la presencia de los productos vietnamitas en uno de los mercados más exigentes del mundo./.

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