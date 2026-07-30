Volumen de pasajeros aéreos en Vietnam supera los 76 millones de enero a julio

Hanoi (VNA) - El mercado de la aviación de Vietnam mantiene su crecimiento en 2026, con más de 76 millones de pasajeros que transitaron por los aeropuertos del país en los primeros siete meses del año, un 7% más que en el mismo periodo de 2025, según la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam.



Los pasajeros internacionales fueron el principal impulsor de este crecimiento, con cerca de 30 millones de viajeros, un 11% más que un año antes.



Por su parte, el tráfico nacional superó los 46 millones de pasajeros, con un incremento superior al 4%.



Solo en julio, los aeropuertos del país atendieron a más de 11 millones de pasajeros, un 3% más que en el mes anterior. En ese mismo periodo, el volumen de carga gestionada superó las 162 mil toneladas, lo que supone un aumento mensual del 2%.



Las aerolíneas vietnamitas transportaron más de cinco millones de pasajeros durante julio y cerca de 35 millones en el acumulado de los siete primeros meses del año, un 3% más que en el mismo periodo de 2025. En cuanto a la carga, movilizaron casi 267 mil toneladas, un ligero incremento anual del 0,4%.



En los primeros siete meses del año, el volumen total de carga que pasó por los aeropuertos superó el millón de toneladas, lo que representa un crecimiento superior al 11%.



Durante ese mismo periodo, el número de sanciones administrativas por infracciones relacionadas con la seguridad aérea se redujo un 14% en comparación con los siete primeros meses de 2025./.

VNA