Expertos valoran visita de dirigente camboyana como impulso a los vínculos con Vietnam

Hanoi (VNA) - La reciente visita oficial de la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, a Vietnam reafirmó la voluntad de ambos países de seguir fortaleciendo la amistad tradicional, la solidaridad y la cooperación integral, afirmaron expertos camboyanos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Neak Chandarith, director del Instituto de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (IISPP) de la Universidad Real de Phnom Penh (RUPP), señaló que la visita transmite tres mensajes estratégicos de especial relevancia para la comunidad regional e internacional.



El primero, explicó, reafirma la estabilidad política y la confianza mutua entre las instituciones de ambos países. En un escenario internacional marcado por crecientes incertidumbres, la visita pone de manifiesto que los vínculos entre Camboya y Vietnam trascienden las circunstancias coyunturales y se sustentan en una asociación estratégica respaldada por la cooperación parlamentaria.



Ambos países continúan promoviendo una relación de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera, basada en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y el principio de no injerencia en los asuntos internos, precisó.



El segundo mensaje está relacionado con el fortalecimiento de la coordinación en los mecanismos multilaterales y con la defensa del papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Según Neak Chandarith, la estrecha colaboración entre Vietnam y Camboya en foros como la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) no solo favorece los intereses comunes de ambos países, sino que también contribuye a reforzar la cohesión regional, preservar la paz y la estabilidad y fortalecer la autonomía estratégica de la región.



Neak Chandarith, director del Instituto de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (IISPP) de la Universidad Real de Phnom Penh (RUPP). (Foto: VNA)



El tercer mensaje refleja la voluntad compartida de responder de manera coordinada a los desafíos globales. El académico destacó que la cooperación entre los órganos legislativos ya no se limita a los asuntos bilaterales, sino que abarca cuestiones transnacionales como la ciberdelincuencia, los delitos de alta tecnología, la seguridad no convencional, el cambio climático y la promoción de la economía verde. A su juicio, ello demuestra la capacidad y la determinación de ambos países para afrontar conjuntamente los retos del siglo XXI.



Por su parte, Chheang Vannarith, vicesecretario general y jefe del equipo de asesores de la Asamblea Nacional de Camboya, subrayó que la comprensión y la confianza mutuas constituyen el fundamento de las relaciones entre ambos países. No obstante, recalcó que el desafío consiste en traducir ese capital político en beneficios concretos para la población mediante programas y proyectos de cooperación eficaces, así como a través del apoyo mutuo en el escenario internacional.



Chheang Vannarith añadió que los dirigentes de las asambleas nacionales de Vietnam y Camboya mantienen un diálogo regular en los principales mecanismos regionales e internacionales con el propósito de contribuir conjuntamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo común.



En su opinión, preservar la relación de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera exige seguir impulsando iniciativas de cooperación pragmáticas y centradas en las personas, capaces de generar beneficios tangibles para ambos pueblos./.