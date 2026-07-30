Extranjeros experimentan el gobierno digital de Vietnam

Hanoi (VNA) - A medida que Vietnam acelera su transformación digital en virtud de la Resolución 57 sobre avances en el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, los extranjeros residentes en el país se benefician cada vez más de servicios públicos más convenientes, transparentes y fáciles de usar, lo que refleja el compromiso del Gobierno de situar a los ciudadanos y las empresas en el centro de la gobernanza.

Tras la implementación del Decreto Gubernamental 69, los extranjeros con tarjetas de residencia temporal o permanente válidas pueden solicitar cuentas de identificación electrónica (e-ID) de nivel 2. Las solicitudes pueden presentarse en las oficinas de inmigración del Ministerio de Seguridad Pública o en los Departamentos de Seguridad Pública provinciales, donde se recopila información biométrica para permitir el acceso a una amplia gama de servicios públicos digitales.

Jeong Young Oh, director de KGS (Fuente: VNA)

Kim Ji Eun, presidenta del Sistema de Escuelas Globales de Corea (KGS), fue una de las primeras extranjeras en registrarse para obtener una cuenta e-ID de nivel 2 en Hanoi. Durante su primera experiencia con los servicios administrativos públicos de Vietnam el 25 de junio de 2025, Kim comentó que lo que más le impresionó no fue la rapidez de la tramitación, sino la transparencia del procedimiento y la facilidad con la que los usuarios podían hacer seguimiento a sus solicitudes.

"Como inversora extranjera, valoro los esfuerzos de Vietnam por reformar los procedimientos administrativos y digitalizar los servicios públicos. Estas reformas ayudan a reducir el papeleo, acortar los tiempos de tramitación y crear un entorno más favorable para los negocios", afirmó.

Jeong Young Oh, director de KGS, quien reside en Vietnam desde hace más de una década, señaló que la transformación digital del país se ha vuelto cada vez más visible en la vida cotidiana.

El subdirector del Departamento de Inmigración, Dang Tuan Viet (Fuente: VNA)

Compartió que en los aeropuertos, ahora puede simplemente presentar su tarjeta de embarque electrónica junto con su cuenta VNeID en su teléfono móvil, en lugar de llevar documentos en papel como antes.

El profesor de inglés estadounidense Samuel Herbert Brinkerhoff, quien ha trabajado en varios países, indicó que los sistemas de identidad digital se están convirtiendo en una tendencia global y que Vietnam está progresando constantemente para ponerse al día con las prácticas internacionales.

El profesor de inglés estadounidense Samuel Herbert Brinkerhoff (Fuente: VNA)

Según el subdirector del Departamento de Inmigración, Dang Tuan Viet, las cuentas de identificación electrónica de nivel 2 permiten a los residentes extranjeros verificar su identidad mediante autenticación biométrica, completar ciertos trámites administrativos en línea y acceder a servicios como banca, salud y seguros sin tener que presentar repetidamente sus pasaportes o tarjetas de residencia.

Desde julio de 2025, las autoridades de inmigración han procesado 84 mil 831 solicitudes, siendo los ciudadanos de Corea del Sur, China y Japón los que representan el mayor número de usuarios registrados.

Extranjeros sometidos a procedimientos de identificación electrónica de nivel 2. (Foto: VNA)

A pesar de los avances, persisten los desafíos. Las barreras lingüísticas obligan a las autoridades a brindar asistencia multilingüe, mientras que a muchos empleados extranjeros que trabajan en parques industriales les resulta difícil encontrar tiempo para completar los trámites de registro. Además, las diferencias en la interpretación de las políticas entre las agencias gubernamentales aún pueden generar cuellos de botella administrativos.

Kim Ji Eun citó como ejemplo la contratación de directores extranjeros para escuelas internacionales, donde la superposición de requisitos entre las autoridades laborales y educativas puede retrasar los trámites administrativos. Expresó su confianza en que una mayor coordinación interinstitucional mejorará aún más el entorno de inversión de Vietnam y acelerará la transformación digital integral.

En su intervención durante el Día Nacional de la Innovación, el 1 de octubre de 2025, el secretario general del Partido Comunista, To Lam, reafirmó que la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital son pilares fundamentales del futuro desarrollo de Vietnam, cuyo objetivo es alcanzar el estatus de país de renta media-alta para 2030 y convertirse en un país desarrollado de renta alta para 2045.

Kim Ji Eun, presidenta del Sistema de Escuelas Globales de Corea (Foto: VNA)

Junto con las tecnologías digitales, los expertos consideran que la reforma de la gobernanza sigue siendo igualmente importante para garantizar que los servicios públicos sean más transparentes, eficientes y respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos, las empresas y los residentes internacionales.

Las experiencias de los extranjeros que viven en Vietnam sugieren que la transformación digital del país está generando cada vez más beneficios prácticos. Al combinar la innovación con la reforma administrativa, Vietnam está construyendo de forma constante un gobierno digital moderno que sitúa a los usuarios en el centro de la prestación de servicios públicos./.

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