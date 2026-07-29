Provincia vietnamita de Gia Lai lanza el Año Cuántico 2026

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia de Gia Lai, el Centro Nacional de Innovación (NIC) y la Red de Tecnología Cuántica de Vietnam (VNQuantum) lanzaron oficialmente el Año Cuántico 2026, dando inicio a un programa destinado a apoyar la aspiración de esta localidad central de convertirse en un centro de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



En la ceremonia de apertura, el presidente del Comité Popular de Gia Lai, Pham Anh Tuan, afirmó que la Resolución No. 57 del Buró Político identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave para el crecimiento rápido y sostenible de Vietnam en la nueva era.



Subrayó que el enfoque de Gia Lai en la tecnología cuántica constituye una inversión estratégica a largo plazo, no simplemente un intento de seguir las tendencias mundiales, con el objetivo de desarrollar talento, capacidad de investigación y asociaciones internacionales en tecnologías de próxima generación.



La provincia está implementando una amplia gama de iniciativas, entre ellas conferencias científicas internacionales, actividades de divulgación pública sobre ciencia cuántica, el concurso Quantathon y el recién creado Centro de Descubrimiento de Tecnología Cuántica, acercando las tecnologías avanzadas a estudiantes, empresas y al público en general.



Gia Lai también está intensificando la inversión en recursos humanos de alta calidad mediante la educación STEM y programas especializados en tecnología cuántica, inteligencia artificial, semiconductores y ciencia de datos. Al mismo tiempo, amplía la infraestructura de investigación mediante laboratorios, instalaciones informáticas y plataformas compartidas de innovación. El entorno empresarial se está mejorando a través de reformas administrativas, perfeccionamiento de políticas y un mayor apoyo a la investigación, la transferencia tecnológica y las empresas emergentes.



Las empresas desempeñarán un papel central en el ecosistema de innovación de la provincia al transformar los resultados de investigación en productos y servicios comerciales. Gia Lai también está fortaleciendo los vínculos con universidades, institutos de investigación, empresas y organizaciones científicas para acceder a conocimientos avanzados y atraer inversiones, señaló el funcionario.



Celebrado bajo el lema "Conectividad cuántica – Dominio de la tecnología – Desarrollo innovador", el Año Cuántico 2026 se centra en cuatro pilares: ciencia, tecnología, educación y formación, y desarrollo del ecosistema de innovación.



El programa incluye conferencias internacionales sobre física cuántica, un foro sobre economía creativa basada en tecnología cuántica, el Vietnam Quantum Roadshow, una exposición de tecnologías cuánticas, de semiconductores y superconductoras, así como la Reunión Ampliada de Coordinadores Cuánticos del Sudeste Asiático, junto con actividades de conexión entre investigadores, inversores y empresas.



Uno de los eventos destacados fue Quantathon Gia Lai 2026, un hackathon internacional sobre computación cuántica para el desarrollo social celebrado del 24 al 28 de julio, que reunió a 100 participantes de 26 equipos.



La competición buscó desarrollar aplicaciones prácticas de la computación cuántica, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para resolver desafíos reales, al tiempo que fomentó una comunidad regional de tecnología cuántica, promovió la cooperación internacional y cultivó talento de alta calidad.



En la ceremonia de entrega de premios del 28 de julio, el Equipo 18 – QAAA LAB obtuvo el primer premio por su proyecto de predicción de brotes de dengue.



Según el comité organizador, la celebración de este hackathon internacional demuestra el compromiso de Gia Lai con el avance de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, además de atraer recursos globales en investigación, educación e inversión. Se espera que la iniciativa contribuya a establecer un ecosistema de tecnología cuántica en Vietnam y el Sudeste Asiático.



Los organizadores también consideran el evento una oportunidad para elevar el perfil de Vietnam en el ámbito mundial de la tecnología cuántica y profundizar la cooperación entre científicos, empresas, inversores y gobiernos locales en el desarrollo de tecnologías estratégicas del futuro./.





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