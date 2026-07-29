Vietnam impulsa la IA en misiones de paz de la ONU

Hanoi (VNA) - El seminario internacional titulado "Proteger a los civiles, proteger a las fuerzas armadas y estar dispuesto en un entorno de misión digital e inteligencia artificial" se llevó a cabo recientemente en Hanoi, con la participación de numerosos funcionarios vietnamitas y extranjeros.



El evento se celebró la víspera en el contexto que la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) están cambiando el entorno de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), la creación de una fuerza con la capacidad suficiente para adaptarse, dominar la tecnología y estar dispuesta para llevar a cabo las misiones es un requisito fundamental para los países participantes en las tareas de la mayor organización mundial, incluido Vietnam.



En sus palabras, el coronel Nguyen Ba Hung, subdirector del Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, comentó que la transformación digital y la IA han creado muchas oportunidades para mejorar el conocimiento de la situación, apoyar el mando y aumentar la eficiencia de la realización de las misiones.



El entorno digital y la inteligencia artificial plantean simultáneamente nuevos desafíos en materia de ciberseguridad, desinformación, protección de datos y el uso seguro y responsable de la tecnología, señaló.



Se trata de cuestiones que preocupan especialmente a la ONU y a los países que aportan tropas, a la hora de preparar a sus fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz, reiteró.

Los participantes en el evento posan para una foto grupal. (Foto: qdnd.vn)

A la vez, Pauline Tamesis, coordinadora residente de la ONU en Vietnam, dijo que la tecnología debe estar al servicio de la paz y jamás se debe permitir que la tecnología moldee la paz. El factor decisivo para proteger la vida de los civiles y el éxito de la misión sigue siendo el humano, enfatizó.



Mientras tanto, Dang Thu Ha, oficial de comunicaciones que presta servicio en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA), explicó que la capacidad para recopilar información, utilizar con destreza las plataformas digitales y verificar la información y los datos se ha convertido en una parte indispensable de las capacidades de los militares en el desempeño de la misión.



La aplicación de la transformación digital y la IA en las operaciones de mantenimiento de la paz debe realizarse siempre bajo una gobernanza responsable, centrada en las personas, y garantizar el cumplimiento de los principios de la ONU, el derecho internacional, los derechos humanos y el Programa de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), argumentó.



De acuerdo con el coronel Nguyen Ba Hung, la preparación para llevar a cabo futuras misiones de mantenimiento de la paz de la ONU se evaluará no solo por la experiencia profesional, las capacidades de coordinación o el equipo existente, sino también por la capacidad de adaptación al entorno digital, de aprovechar los datos y de utilizar la tecnología de forma segura, eficaz y responsable.



Con el fin de perfeccionar las capacidades digitales de los oficiales de cascos azules en un entorno de misión digital e inteligencia artificial, Vietnam está fortaleciendo la cooperación con la ONU, las organizaciones internacionales, los países que aportan tropas y los socios en materia de capacitación, intercambio de experiencias, innovación y desarrollo de fuerzas; y acelerando la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en la preparación de las fuerzas, compartió.



En el encuentro, el embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel, afirmó que Canadá sigue apoyando a Vietnam en la implementación del Programa de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad para el período 2024-2030.



Al mismo tiempo, busca impulsar la cooperación bilateral mediante el Programa de Cooperación y Entrenamiento Militar (MTCP) con ONU Mujeres y el Programa de las ONU para el Desarrollo (PNUD) para mejorar la capacidad de liderazgo de las féminas, la protección de civiles, la asistencia humanitaria, la acción contra las minas, la medicina militar, la capacitación y la mejora de la preparación de las fuerzas de mantenimiento de la paz, apuntó.



En la ocasión, los participantes también hicieron hincapié en la importancia de adherirse al Acuerdo Digital Global, a los principios de derechos humanos, a la protección de datos, a garantizar la supervisión humana de la tecnología y a promover la participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres en el espacio digital, aspectos que son de gran importancia práctica al fortalecimiento de las fuerzas y la preparación para su despliegue en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU./.