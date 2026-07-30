Primer ministro vietnamita recibe a embajadora de Nueva Zelanda

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy en Hanoi a la embajadora de Nueva Zelanda en Hanoi, Caroline Beresford.



Durante el encuentro, el jefe de Gobierno reafirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Nueva Zelanda.



Expresó su satisfacción por el desarrollo cada vez más sólido, sustancial y eficaz de los vínculos bilaterales, y valoró los avances alcanzados, en particular la implementación por ambas partes del Programa de Acción para la Asociación Estratégica Integral correspondiente al período 2025-2030.



Con el fin de fortalecer aún más la confianza política entre ambos países, Minh Hung propuso preparar cuidadosamente los próximos intercambios de alto nivel y manifestó su deseo de dar la bienvenida al Primer Ministro de Nueva Zelanda en una visita oficial a Vietnam y con motivo de la Cumbre del APEC de 2027.



Al destacar el amplio potencial existente en materia de comercio e inversión, el primer ministro instó a ambas partes a adoptar medidas innovadoras que permitan elevar cuanto antes el comercio bilateral hasta los 3 mil millones de dólares.



Propuso eliminar las barreras técnicas, facilitar el acceso de los principales productos de cada país a sus respectivos mercados y aprovechar de manera más eficaz los acuerdos de libre comercio de los que ambos forman parte.



El jefe de Gobierno también abogó por intensificar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, transición ecológica y desarrollo de energías renovables, como la eólica y la solar.



En este contexto, señaló que Vietnam considera actualmente la ciencia, la tecnología y la innovación como los principales motores de un nuevo modelo de desarrollo orientado a impulsar un crecimiento económico sostenible.



Sugirió reforzar la cooperación en educación y formación para contribuir al desarrollo de recursos humanos altamente cualificados, promover una colaboración más sustancial en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y avanzar con determinación en la apertura de vuelos directos y mejores conexiones aéreas, con el objetivo de impulsar el turismo, los intercambios culturales y los contactos entre los pueblos de ambos países.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, la embajadora Caroline Beresford felicitó a Vietnam por los destacados logros alcanzados en su desarrollo socioeconómico durante los últimos años.



Subrayó que Nueva Zelanda considera a Vietnam un socio clave en el Sudeste Asiático y reiteró la disposición de su país a acompañar, respaldar y apoyar a Vietnam en la consecución de sus objetivos de desarrollo.



La diplomática afirmó que continuará trabajando para fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre ambos países de manera cada vez más concreta y eficaz, especialmente en ámbitos como el comercio y la inversión, la educación y la formación, la agricultura de alta tecnología, así como la ciencia y la tecnología.



Caroline Beresford aseguró que seguirá coordinándose estrechamente con los ministerios, organismos y autoridades locales vietnamitas para ampliar la cooperación bilateral en todos los sectores.



Destacó, en particular, la preparación de los próximos intercambios de delegaciones de alto nivel, con el propósito de generar un nuevo impulso para el comercio y la inversión, así como de acompañar a Vietnam en el desarrollo de una economía verde y una economía digital.



En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales de interés común, la embajadora coincidió con el primer ministro en la necesidad de reforzar la coordinación entre ambos países en los foros multilaterales.



Destacó la importancia del papel central de la ASEAN y reiteró el compromiso de Nueva Zelanda de seguir apoyando a Vietnam para garantizar el éxito del Año del APEC 2027./.