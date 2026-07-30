Turismo de Hanoi crece 15% en los primeros siete meses de 2026

Hanoi (VNA) - El turismo de Hanoi mantuvo su ritmo de crecimiento con más de 21,16 millones de visitantes en los primeros siete meses de 2026, lo que representó un aumento del 15% en comparación con el mismo período del año anterior.



El Departamento de Turismo de Hanoi informó que entre ellos, los viajeros internacionales fueron alrededor de 5,31 millones, una subida interanual de 25%, y los nacionales 15,85 millones, un crecimiento de 11,9%.



Los ingresos totales procedentes del turismo se estimaron en más de 3,2 mil millones de dólares, un incremento interanual de 17,9%, lo que reafirma el atractivo de Hanoi como destino y la sólida recuperación de la industria del ocio, según la misma fuente.



Actualmente, Hanoi cuenta con tres mil 769 establecimientos de alojamiento con más de 72 mil 400 habitaciones; la tasa de ocupación hotelera en este mes se estimó en un 58,19%, lo que supone un aumento de 1,25 puntos porcentuales en comparación con la idéntica etapa de 2025.



La capital vietnamita también cuenta con 64 establecimientos de servicios que cumplen con los estándares para atender a los turistas, lo que contribuye a satisfacer las necesidades de los viajeros en cuanto a compras y experiencias, entre otros.



La directora del Departamento, Dang Huong Giang, subrayó que en el agosto venidero, la industria sin humo municipal continuará realizando numerosas tareas principales.



En especial, la entidad ultimará el plan de desarrollo turístico con el objetivo de atraer a más de 12 millones de visitantes internacionales y seguirá coordinando con las comunas y los municipios en aras de promover las actividades en el campo, así como trabajará por impulsar los productos turísticos agrícolas, rurales y comunitarios, detalló.



Asimismo, organizará un programa de presentación del turismo de Hanoi en Beijing, China; participará en ferias internacionales; completará los estudios necesarios en aras de elaborar los expedientes para el reconocimiento de tres zonas turísticas nacionales, incluidos Ba Vi, el complejo de Huong Son, la zona del lago Hoan Kiem y sus alrededores, y el casco antiguo de la metrópolis, además de continuar desplegando las actividades en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam./.

VNA