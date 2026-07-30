Nueva ruta aérea Dong Hoi-Cam Ranh comenzará a operar el 16 de agosto

Hanoi (VNA) - La aerolínea Sun PhuQuoc Airways inaugurará el próximo 16 de agosto la nueva ruta aérea que conectará Dong Hoi, de la provincia de Quang Tri, y Cam Ranh, de Khanh Hoa, operada con aviones Airbus A320 NEO con capacidad para cerca de 200 pasajeros.

El servicio ofrecerá tres vuelos de ida y vuelta por semana, los martes, viernes y domingos.

De acuerdo con el itinerario anunciado, los vuelos despegarán de Dong Hoi a las 12:05 y aterrizarán en Cam Ranh a las 13:25. En sentido contrario, partirán de Cam Ranh a las 14:05 y llegarán a Dong Hoi a las 15:30. La ceremonia de bienvenida del vuelo inaugural se celebrará el 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Cam Ranh, en la provincia de Khanh Hoa.

El anuncio fue realizado durante una conferencia organizada el 29 de julio por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Khanh Hoa, en coordinación con Sun PhuQuoc Airways, como parte de las actividades de las Jornadas de Cultura y Turismo de Khanh Hoa en la provincia de Quang Tri 2026.

La apertura de esta nueva conexión aérea busca fortalecer la conectividad entre las provincias de Quang Tri y Khanh Hoa, reduciendo los tiempos de desplazamiento y favoreciendo el desarrollo del turismo interregional. Asimismo, permitirá integrar en una misma oferta los atractivos de playa y descanso de Khanh Hoa con el patrimonio histórico, cultural y ecológico de Quang Tri.

La nueva ruta también abrirá oportunidades para que las empresas turísticas desarrollen programas y paquetes de viaje específicos, contribuyendo a prolongar la estancia de los visitantes, aumentar el gasto turístico y dinamizar el intercambio comercial y la cooperación entre ambas provincias.

Además, la conexión con el Aeropuerto Internacional de Cam Ranh facilitará a los viajeros procedentes de Quang Tri y de la región centro-norte de Vietnam el acceso a mercados emisores del sur del país y a turistas internacionales con un elevado poder adquisitivo.

Las Jornadas de Cultura y Turismo de Khanh Hoa en Quang Tri, que se celebrarán del 14 al 18 de agosto, incluirán la firma de un programa de cooperación para el desarrollo de la cultura, el deporte y el turismo entre ambas provincias, actividades de intercambio artístico y promoción turística, así como un viaje de familiarización (Famtrip) por los principales destinos turísticos de Quang Tri.

Según Thai Thi Le Hang, directora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Khanh Hoa, la combinación de las actividades de promoción con la puesta en marcha de la nueva ruta aérea permitirá reforzar la proyección turística de esa provincia, ampliar la cooperación con Quang Tri y con la región centro-norte del país, y sentar las bases para una implementación más eficaz de los programas conjuntos de desarrollo turístico./.