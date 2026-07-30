Hanoi impulsa el turismo comunitario para diversificar su oferta cultural

Hanoi (VNA) - Más allá de sus emblemáticos atractivos, como el lago Hoan Kiem, el Casco Antiguo o la Ciudadela Imperial de Thang Long, Hanoi apuesta por el desarrollo del turismo comunitario en sus zonas periféricas para responder a la creciente demanda de experiencias auténticas y de inmersión cultural.



Destinos como Muong Coc (comuna de My Duc), Ban Mien (Ba Vi) y la Aldea Cultural y Turística de las Etnias de Vietnam emergen como nuevos referentes de una estrategia orientada a diversificar la oferta turística de la capital vietnamita.



La evolución de las tendencias internacionales ha llevado a los viajeros a buscar cada vez más experiencias ligadas a la vida cotidiana, las tradiciones y la identidad de las comunidades locales. En este contexto, Hanoi encuentra una nueva fortaleza en sus destinos de turismo comunitario, donde los visitantes pueden convivir con la población, descubrir oficios tradicionales, degustar la gastronomía local y participar en actividades culturales propias de cada grupo étnico.



Uno de los ejemplos más representativos es Ban Mien, al pie de la montaña Ba Vi, conocido por preservar la cultura del pueblo Dao. Allí, los visitantes pueden disfrutar de baños con hierbas medicinales, conocer la medicina tradicional, elaborar platos típicos y participar en ceremonias ancestrales. Desde su reconocimiento oficial como destino de turismo comunitario en abril de 2024, el número de visitantes, especialmente extranjeros, ha aumentado de forma sostenida.



Otro de los nuevos atractivos es Muong Coc, presentado recientemente como producto turístico bajo el lema "Muong Coc – Toca la tranquilidad". Situado a unos 60 kilómetros del centro de Hanoi, este enclave conserva el paisaje característico de la región de piedemonte, con montañas, lagos, arrozales y aldeas habitadas por la comunidad Muong. Su principal atractivo reside en la autenticidad de la vida local, que permite a los viajeros alojarse en casas tradicionales sobre pilotes, recorrer los arrozales en bicicleta, realizar senderismo y degustar la gastronomía típica de esta etnia.



Por su parte, la Aldea Cultural y Turística de las Etnias de Vietnam, cuya gestión pasó a depender de Hanoi el 1 de julio de 2026, está llamada a convertirse en uno de los principales polos culturales y turísticos de la capital. A diferencia de un museo convencional, este complejo ofrece un espacio vivo donde se celebran festivales, demostraciones de artesanía, actividades gastronómicas y ceremonias tradicionales que reflejan la riqueza cultural de los 54 grupos étnicos del país.



Pese a su enorme potencial, el turismo comunitario de Hanoi aún enfrenta importantes desafíos. La escala de estos destinos sigue siendo limitada, la oferta de productos turísticos necesita mayor diversificación y la conexión entre los distintos enclaves todavía resulta insuficiente. Según especialistas del sector, es necesario desarrollar una red integrada de turismo comunitario que permita diseñar itinerarios de dos o tres días, capaces de incrementar el tiempo de permanencia de los visitantes.



Los expertos coinciden además en que cada destino debe consolidar una identidad claramente diferenciada. Muong Coc debería posicionarse como un espacio dedicado a la cultura Muong y a los paisajes de piedemonte; Ban Mien fortalecer su propuesta basada en la cultura Dao, la medicina tradicional y el turismo de bienestar; mientras que la Aldea Cultural y Turística de las Etnias de Vietnam tendría que consolidarse como el principal escenario para festivales, espectáculos artísticos y eventos culturales de alcance nacional durante todo el año.



Asimismo, recomiendan reforzar la infraestructura turística mediante el desarrollo de alojamientos y homestays de mayor calidad, además de acelerar la transformación digital con herramientas como mapas interactivos, plataformas integradas para reservas y pagos en línea, así como sistemas de información y guías en varios idiomas.



Con el valor añadido de un patrimonio cultural vivo y profundamente arraigado en sus comunidades, los llamados "poblados turísticos" se perfilan como un elemento clave para diversificar la oferta turística de Hanoi, fortalecer la competitividad del destino y consolidar una identidad propia que complemente los tradicionales atractivos históricos de la capital vietnamita./.

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