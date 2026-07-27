Cultura-Deporte

Reconocen a Hue como el destino con la gastronomía tradicional más singular de Asia

La ciudad vietnamita de Hue ha sido distinguida por la plataforma de viajes en línea Agoda como uno de los destinos con la gastronomía tradicional más singular de Asia, gracias a su excepcional cocina imperial, que refleja la riqueza histórica y la identidad cultural de la antigua capital de la dinastía Nguyen.

Los turistas disfrutan de los pasteles típicos de Hue durante la Semana de la Comida Tradicional de Hue 2024. (Foto: VNA)
Los turistas disfrutan de los pasteles típicos de Hue durante la Semana de la Comida Tradicional de Hue 2024. (Foto: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Hue ha sido distinguida por la plataforma de viajes en línea Agoda como uno de los destinos con la gastronomía tradicional más singular de Asia, gracias a su excepcional cocina imperial, que refleja la riqueza histórica y la identidad cultural de la antigua capital de la dinastía Nguyen.

Según Agoda, la gastronomía constituye uno de los principales factores que motivan a los viajeros a descubrir nuevos destinos.

A través de la promoción de las llamadas “joyas ocultas” de Asia, la plataforma busca acercar a los visitantes a lugares de gran valor cultural, donde cada plato narra una historia de tradición, patrimonio y creatividad local.

La cocina de Hue se distingue por la delicadeza de sus sabores, así como por la meticulosa elaboración y elegante presentación de sus platos.

Especialidades como el “bun bo Hue” (sopa de fideos de ternera de Hue), “banh beo” (panqueque de arroz con camarones a la plancha), “banh bot loc” (empanadillas de tapioca) no solo preservan el legado culinario de la antigua capital imperial, sino que también representan la riqueza y originalidad de la gastronomía tradicional vietnamita.

La inclusión de Hue en esta lista reafirma el creciente prestigio de la cocina vietnamita en el panorama turístico internacional y pone de manifiesto el interés cada vez mayor de los viajeros extranjeros por conocer Vietnam a través de sus tradiciones culinarias.

No es la primera vez que la gastronomía de Hue recibe reconocimiento internacional. En 2023, la guía gastronómica TasteAtlas situó a la ciudad en el puesto 28 de su clasificación sobre las 100 ciudades con la mejor gastronomía del mundo.

De acuerdo con documentos históricos de la dinastía Nguyen (1802-1945), Hue alberga alrededor de mil 700 de los aproximadamente tres mil platos registrados en la tradición culinaria vietnamita. Su patrimonio gastronómico se articula en tres grandes vertientes: la cocina popular, la cocina imperial y la cocina vegetariana.

Todas ellas comparten un mismo principio: privilegiar la calidad por encima de la cantidad, mediante una preparación minuciosa, una presentación refinada y una degustación que valora la sutileza de los sabores.

En la actualidad, la gastronomía constituye uno de los principales atractivos turísticos de Hue.

Muchos visitantes llegan a la antigua capital no solo para disfrutar de los banquetes y menús de inspiración imperial o de su reconocida cocina vegetariana, sino también para degustar especialidades emblemáticas como el “bun bo Hue”, el “com hen” (arroz con almejas), el “banh canh” (sopa de fideos gruesos) y el “nem lui” (brochetas de cerdo con hierba limón), la amplia variedad de pasteles tradicionales de Hue y los característicos postres dulces conocidos como “che”, preparados por los propios habitantes de la ciudad.

El esmero en la selección de los ingredientes, las técnicas de elaboración, el equilibrio de los condimentos y el cuidado en la presentación confieren a la gastronomía de Hue una personalidad inconfundible.

Ya se trate de refinados platos de la cocina imperial o de sencillas recetas populares, cada preparación encierra un profundo valor cultural, refleja la destreza de quienes la elaboran y deja una impresión perdurable en quienes la degustan.

A ello se suma la prestigiosa cocina vegetariana de Hue, apreciada por la pureza y delicadeza de sus sabores, que enriquece aún más la identidad culinaria de esta histórica ciudad vietnamita./.

VNA
#Hue #gastronomía de Hue #Agoda #destinos con la gastronomía tradicional más singular de Asia #Văn hóa soi đường #NQ 80
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Pagoda Thanh Duyen, joya histórica y espiritual de Hue

Pagoda Thanh Duyen, joya histórica y espiritual de Hue

La Pagoda Thanh Duyen, ubicada en la montaña Tuy Van en la comuna de Vinh Loc, ciudad de Hue, ha sido una reliquia histórica-cultural nacional desde 1996. La obra es una de las cuatro pagodas nacionales famosas en Hue, con un majestuoso paisaje natural.

Ver más

Campeonato Asiático de Jujitsu - Vietnam gana 12 medallas de oro, ocupa el segundo lugar

Campeonato Asiático de Jujitsu - Vietnam gana 12 medallas de oro, ocupa el segundo lugar

Vietnam cerró el Campeonato Asiático de Jujitsu 2026 con un total de 31 medallas -12 de oro, 10 de plata y nueve de bronce-, resultado que le aseguró el subcampeonato continental. La actuación, lograda en julio en Kazajistán, representa el mejor desempeño del jujitsu vietnamita en Asia en los últimos años y consolida al país entre las principales potencias de este deporte.

Cartel promocional de la película presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto. (Foto: Cortesía de BHD)

Película vietnamita competirá en Festival Internacional de Cine de Toronto

La película vietnamita "Los guardianes espirituales: El misterio de la tumba del rey Dinh", dirigida por Nguyen Phan Quang Binh, competirá en la sección Gala Presentation del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2026. Inspirada en la leyenda de la tumba del emperador Dinh Tien Hoang, la obra combina artes marciales e historia con un elenco liderado por Johnny Tri Nguyen y Tuan Tran.

Ciudadela de Quang Tri, símbolo de sacrificio y memoria

Ciudadela de Quang Tri, símbolo de sacrificio y memoria


En estos días, personas de todo el país acuden en masa a la antigua Ciudadela de Quang Tri, escenario de la batalla de 81 días y noches en 1972, para rendir homenaje a los heroicos mártires que valientemente sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la nación.