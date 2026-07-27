Reconocen a Hue como el destino con la gastronomía tradicional más singular de Asia

Hue, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Hue ha sido distinguida por la plataforma de viajes en línea Agoda como uno de los destinos con la gastronomía tradicional más singular de Asia, gracias a su excepcional cocina imperial, que refleja la riqueza histórica y la identidad cultural de la antigua capital de la dinastía Nguyen.



Según Agoda, la gastronomía constituye uno de los principales factores que motivan a los viajeros a descubrir nuevos destinos.



A través de la promoción de las llamadas “joyas ocultas” de Asia, la plataforma busca acercar a los visitantes a lugares de gran valor cultural, donde cada plato narra una historia de tradición, patrimonio y creatividad local.



La cocina de Hue se distingue por la delicadeza de sus sabores, así como por la meticulosa elaboración y elegante presentación de sus platos.



Especialidades como el “bun bo Hue” (sopa de fideos de ternera de Hue), “banh beo” (panqueque de arroz con camarones a la plancha), “banh bot loc” (empanadillas de tapioca) no solo preservan el legado culinario de la antigua capital imperial, sino que también representan la riqueza y originalidad de la gastronomía tradicional vietnamita.



La inclusión de Hue en esta lista reafirma el creciente prestigio de la cocina vietnamita en el panorama turístico internacional y pone de manifiesto el interés cada vez mayor de los viajeros extranjeros por conocer Vietnam a través de sus tradiciones culinarias.



No es la primera vez que la gastronomía de Hue recibe reconocimiento internacional. En 2023, la guía gastronómica TasteAtlas situó a la ciudad en el puesto 28 de su clasificación sobre las 100 ciudades con la mejor gastronomía del mundo.



De acuerdo con documentos históricos de la dinastía Nguyen (1802-1945), Hue alberga alrededor de mil 700 de los aproximadamente tres mil platos registrados en la tradición culinaria vietnamita. Su patrimonio gastronómico se articula en tres grandes vertientes: la cocina popular, la cocina imperial y la cocina vegetariana.



Todas ellas comparten un mismo principio: privilegiar la calidad por encima de la cantidad, mediante una preparación minuciosa, una presentación refinada y una degustación que valora la sutileza de los sabores.



En la actualidad, la gastronomía constituye uno de los principales atractivos turísticos de Hue.



Muchos visitantes llegan a la antigua capital no solo para disfrutar de los banquetes y menús de inspiración imperial o de su reconocida cocina vegetariana, sino también para degustar especialidades emblemáticas como el “bun bo Hue”, el “com hen” (arroz con almejas), el “banh canh” (sopa de fideos gruesos) y el “nem lui” (brochetas de cerdo con hierba limón), la amplia variedad de pasteles tradicionales de Hue y los característicos postres dulces conocidos como “che”, preparados por los propios habitantes de la ciudad.



El esmero en la selección de los ingredientes, las técnicas de elaboración, el equilibrio de los condimentos y el cuidado en la presentación confieren a la gastronomía de Hue una personalidad inconfundible.



Ya se trate de refinados platos de la cocina imperial o de sencillas recetas populares, cada preparación encierra un profundo valor cultural, refleja la destreza de quienes la elaboran y deja una impresión perdurable en quienes la degustan.



A ello se suma la prestigiosa cocina vegetariana de Hue, apreciada por la pureza y delicadeza de sus sabores, que enriquece aún más la identidad culinaria de esta histórica ciudad vietnamita./.

VNA