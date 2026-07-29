Inauguran exposición sobre el legado del eminente erudito vietnamita Le Quy Don

Hung Yen, Vietnam (VNA) - La exposición "El legado del eminente hombre de cultura Le Quy Don" fue inaugurada hoy en el Complejo Conmemorativo dedicado al ilustre intelectual, ubicado en la comuna de Le Quy Don, bajo auspicios del Centro de Exposiciones de Cultura y Artes de Vietnam, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y el Departamento a cargo de esa esfera de la provincia de Hung Yen.

Durante la ceremonia inaugural, la directora del Centro de Exposiciones de Cultura y Artes de Vietnam, Nguyen Hang Nga, señaló que la muestra tiene como objetivo presentar la vida, la trayectoria y el valioso legado cultural de Le Quy Don.

A través de fotografías, documentos, reproducciones de xilografías, estelas, libros y otros materiales representativos, el público podrá acercarse a la amplitud, riqueza y trascendencia del vasto patrimonio intelectual que dejó este destacado erudito vietnamita.

La exposición también pone de relieve el pensamiento, la ética y el profundo sentido de responsabilidad de Le Quy Don hacia el país. Sus reflexiones sobre el buen gobierno, el bienestar de la población, la defensa de la soberanía nacional, la preservación de la dignidad del Estado, el desarrollo de la diplomacia cultural y los intercambios académicos demuestran que no solo fue un gran sabio, sino también un intelectual comprometido con el destino de la nación y la vida de su pueblo.

Según ella, en el actual contexto de desarrollo del país, las ideas de Le Quy Don sobre la importancia del "aprendizaje práctico y el trabajo productivo", así como la necesidad de "valorar y promover el talento", mantienen plena vigencia. Su legado reafirma el papel esencial de la educación, el conocimiento y la innovación en la construcción de una nación autosuficiente, resiliente y con desarrollo sostenible. Asimismo, la exposición busca fomentar el espíritu de superación académica y alentar a las nuevas generaciones a continuar aprendiendo, perfeccionándose y contribuyendo al progreso nacional.

Por su parte, el subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hung Yen, Nguyen Anh Tuan, informó que la muestra se articula en torno a cinco ejes temáticos: "Le Quy Don: vida y obra", " Le Quy Don, gran erudito de Vietnam", " Le Quy Don, destacado estratega militar, político y diplomático", "Preservación y promoción del legado de Le Quy Don " e "Innovación en la tierra natal de Le Quy Don". Estos contenidos buscan exaltar los valores históricos del personaje, elevar el orgullo nacional y transmitir la tradición vietnamita de aprecio por el estudio a las nuevas generaciones.

La exposición forma parte del programa de actividades conmemorativas por el 300.º aniversario del nacimiento de Le Quy Don (1726-2026) y permanecerá abierta al público hasta el 3 de agosto de 2026.

Le Quy Don (2 de agosto de 1726-11 de junio de 1784) nació en la aldea de Dien Ha, actualmente parte de la provincia de Hung Yen. Originalmente llamado Le Danh Phuong, con el nombre de cortesía Doan Hau y el nombre literario Que Duong, fue un alto funcionario durante la dinastía Le Trung Hung (Le posterior). Ampliamente reconocido como uno de los más grandes eruditos de Vietnam, escribió más de 40 obras sobre historia, cultura, agricultura, astronomía y geografía. Sus obras más conocidas, como "Van dai loai ngu", "Kien van tieu luc", "Dai Viet thong su", "Bac su thong luc" y "Toan Viet thi luc", se consideran enciclopédicas en diversos campos.

Nacido en una familia de tradición académica, destacó desde niño por su extraordinaria inteligencia, obtuvo los máximos honores en varios exámenes imperiales y llegó a desempeñarse como un funcionario íntegro y un sabio de conocimientos enciclopédicos en múltiples disciplinas.

En reconocimiento a sus excepcionales contribuciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó el 31 de octubre de 2025 una resolución para honrar y conmemorar conjuntamente el 300 aniversario del natalicio de Le Quy Don, reafirmando la relevancia de su pensamiento y de su obra no solo para Vietnam, sino también para el patrimonio cultural de la humanidad./.