Vietnam y economías de APEC impulsan transformación digital de mipymes

Hanoi (VNA) - Vietnam, en coordinación con las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), promueve la cooperación regional para acelerar la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial (IA), con vistas a la organización del Año APEC Vietnam 2027.



Con ese objetivo, la Secretaría Nacional de APEC 2027 y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en coordinación con el Departamento de Desarrollo del Sector Privado y de la Economía Colectiva del Ministerio de Finanzas, inauguraron hoy en Hanoi un seminario de APEC sobre la transformación digital de las mipymes en la era de la IA.

Los delegados del seminario (Foto: VNA)

La reunión, que se celebra los días 30 y 31 de julio, reúne a cerca de 150 delegados de las economías miembros de APEC, la Secretaría Internacional del bloque, expertos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Asiático de Desarrollo, ONU Mujeres, además de representantes de empresas tecnológicas como Google, Meta, Toshiba y CMC, así como institutos de investigación y el sector privado.



En la apertura, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores y jefe de la Secretaría Nacional de APEC 2027, Nguyen Minh Vu, destacó que las mipymes representan más del 97% de las empresas de la región APEC y constituyen un motor del crecimiento, la innovación y el empleo. Subrayó que fortalecer sus capacidades digitales permitirá no solo adaptarse a la transformación digital, sino también elevar la productividad, la eficiencia y la competitividad en la era de la IA.



El funcionario afirmó que Vietnam considera el desarrollo del sector privado y el fortalecimiento de la competitividad de las mipymes como una prioridad estratégica para impulsar un crecimiento rápido y sostenible basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



En ese sentido, expresó el interés del país en ampliar la cooperación con las economías de APEC para promover la transferencia tecnológica, el intercambio de experiencias, el desarrollo del talento digital y la creación de un ecosistema favorable para la aplicación de la IA.



Asimismo, reafirmó que, como anfitrión de APEC 2027, Vietnam seguirá trabajando estrechamente con los demás miembros para impulsar iniciativas de cooperación que fortalezcan la productividad, la competitividad y la resiliencia económica de la región.



Por su parte, la subjefa del Departamento de Desarrollo del Sector Privado y de la Economía Colectiva, Trinh Thi Huong, señaló que la transformación digital y la aplicación de la IA deben responder a las necesidades reales de las empresas para mejorar la productividad, la gestión y el acceso a los mercados, y destacó la importancia de la cooperación regional y del apoyo de las organizaciones internacionales para construir un ecosistema integral de respaldo a las mipymes.



Durante el seminario, el presidente del Grupo Directivo de Economía Digital de APEC, Ichwan Nasution, presentó las prioridades del bloque, entre ellas el impulso a las tecnologías digitales y la IA, la reducción de la brecha digital, el fortalecimiento de un entorno digital seguro y confiable y el apoyo a las mipymes para aprovechar las oportunidades derivadas de la transformación digital.



Las sesiones de trabajo abordarán las tendencias de la IA y la transformación digital que están modificando los modelos de negocio, las cadenas de suministro y el mercado laboral; las soluciones para mejorar la productividad y la participación de las mipymes en las cadenas globales de valor; así como políticas para desarrollar competencias digitales, facilitar el acceso al financiamiento y la infraestructura digital y promover un uso seguro y responsable de la IA.



Las conclusiones y recomendaciones del seminario serán presentadas al Grupo de Trabajo de APEC sobre Pequeñas y Medianas Empresas y contribuirán a la elaboración de la agenda del Año APEC Vietnam 2027, reafirmando el papel activo y responsable de Vietnam en la promoción de la cooperación económica regional./.