Delegación del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos visita Ninh Binh

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - El Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en la provincia norvietnamita de Ninh Binh recibió hoy a una delegación encabezada por Sisay Luedethmounsone, integrante del Buró Político, secretaria del Comité Central y jefa de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos.



En el encuentro, el secretario del Comité partidista en Ninh Binh, Tran Huy Tuan, destacó que la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre Vietnam y Laos constituyen un patrimonio invaluable de ambos países.



Recordó que la cooperación establecida en 1979 entre la antigua provincia de Ha Nam Ninh (constaba de Ha Nam, Nam Dinh y Ninh Binh) y la provincia laosiana de Udomxay, se ha fortalecido continuamente y señaló que Ninh Binh de hoy (luego de la fusión provincial) mantiene y amplía esos vínculos mediante un nuevo programa de cooperación orientado a resultados concretos y sostenibles.

Sisay Luedethmounsone, integrante del Buró Político, secretaria del Comité Central y jefa de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos entrega artesanías laosianas únicas a la provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)

Asimismo, expresó la disposición de la provincia a compartir experiencias sobre la implementación de las resoluciones del Partido, la reorganización del aparato administrativo, la construcción de las organizaciones de base, la planificación y formación de cuadros, así como la transformación digital en la labor de organización partidista y la gobernanza local.



Por su parte, Sisay Luedethmounsone elogió los avances de la provincia, especialmente en la construcción del Partido, la reorganización institucional, el desarrollo del personal y el crecimiento socioeconómico, y al mismo tiempo valoró positivamente la cooperación entre Ninh Binh y Udomxay.



La dirigente laosiana señaló que Laos impulsa actualmente reformas relacionadas con la organización del aparato estatal, el fortalecimiento de las administraciones locales y la formación de cuadros, y concede gran importancia al estudio de la experiencia vietnamita en estas áreas.



Expresó su deseo de que Ninh Binh continúe reforzando la cooperación con Udomxay y apoyando a Laos en la capacitación de funcionarios y el intercambio de experiencias sobre la construcción del Partido y la organización institucional.



Durante la reunión, ambas partes intercambiaron experiencias sobre la construcción del Partido, la gestión del personal, la renovación de los métodos de dirección, el perfeccionamiento del sistema político, la transformación digital y la organización de los órganos de asesoramiento a nivel local./.