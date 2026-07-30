Grupo de buques de la Armada de EE.UU. inicia visita oficial a Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) - Un grupo de buques de la Armada de Estados Unidos, encabezado por el portaaviones USS George Washington y escoltado por el crucero USS Robert Smalls (CG-62) y el destructor USS Shoup (DDG-86), arribó esta mañana al puerto de Tien Sa, en la ciudad de Da Nang, para iniciar una visita oficial a Vietnam que se prolongará hasta el 3 de agosto de 2026.



Esta es la cuarta ocasión en que Vietnam recibe la visita de un portaaviones estadounidense, tras las realizadas en 2018, 2020 y 2023.



La ceremonia oficial de bienvenida se celebró la tarde del mismo día en el puerto de Tien Sa y fue presidida por el Comando de la Región Naval 3 de la Armada Popular de Vietnam. Al acto asistieron representantes de los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, el Departamento de Relaciones Exteriores de Da Nang y otras autoridades vietnamitas.



La delegación estadounidense estuvo integrada por el encargado de negocios interino, el cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, el agregado de defensa y otros funcionarios de la Embajada del país norteamericano en Vietnam.



Durante su estancia en Da Nang, el grupo de mando de la flotilla sostendrá reuniones de cortesía con dirigentes del Comité Popular de la ciudad y del Comando de la Región Naval 3. Asimismo, oficiales y marineros participarán en actividades comunitarias, así como en intercambios culturales y deportivos con sus homólogos vietnamitas.



La visita del grupo naval estadounidense contribuirá a mantener y fortalecer las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, en consonancia con el marco de la Asociación Estratégica Integral por la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Sostenible.



Asimismo, pone de relieve la capacidad de Vietnam para garantizar el apoyo logístico y técnico necesario en la recepción de buques militares extranjeros y contribuye a proyectar la imagen del país y de su pueblo ante la comunidad internacional./.

VNA