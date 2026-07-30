Diplomacia local amplía oportunidades de desarrollo para Vietnam

Hanoi (VNA) - La diplomacia local ha pasado de cumplir tareas asignadas a generar de forma proactiva nuevas oportunidades de desarrollo para las provincias y ciudades vietnamitas, con una contribución cada vez más relevante a la política exterior del país, afirmó el vicecanciller vietnamita Ngo Le Van.



En una entrevista concedida a la prensa con motivo de la 33.ª Conferencia Diplomática y la 22.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, que se celebrarán del 1 al 8 de agosto de 2026, el funcionario evaluó los avances de la diplomacia local y expuso las prioridades para la próxima etapa.



El viceministro destacó que, desde la celebración de la 21.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, la labor internacional de las provincias y ciudades ha experimentado una transformación significativa tanto en su concepción como en sus métodos de trabajo y en la eficacia de sus resultados.



A su juicio, las administraciones locales han dejado de desempeñar un papel de apoyo para convertirse en actores de primera línea en la acción exterior y la integración internacional.



Le Van subrayó que las autoridades locales han desempeñado un papel fundamental en la implementación de la política exterior del Partido y del Estado. Como muestra de ello, señaló que las provincias y ciudades han suscrito, renovado o mantenido en vigor más de 900 acuerdos internacionales y organizado más de dos mil 500 conferencias y seminarios de carácter internacional.



Asimismo, la cooperación exterior ha evolucionado desde los intercambios de carácter amistoso hacia una colaboración orientada al desarrollo, con especial énfasis en ámbitos como el comercio, la inversión, la formación de recursos humanos altamente calificados, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la transición verde y la conectividad de infraestructuras.



En paralelo, añadió, las localidades fronterizas han contribuido activamente a preservar un entorno de paz y estabilidad, proteger la soberanía y los intereses nacionales, fortalecer la cooperación transfronteriza e impulsar iniciativas innovadoras, entre ellas los modelos de pasos fronterizos inteligentes.



Al mismo tiempo, la estrategia de captación de recursos internacionales ha evolucionado desde un enfoque centrado en atraer inversiones hacia otro basado en la calidad de los proyectos, priorizando inversiones en alta tecnología, semiconductores, inteligencia artificial e innovación, acompañadas de transferencia tecnológica, desarrollo de capital humano y una mayor integración en las cadenas globales de valor.



El funcionario afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones diplomáticas de Vietnam en el exterior mantienen el principio de "situar a los ciudadanos, las localidades y las empresas en el centro del servicio", acompañando a las administraciones locales en la ampliación de sus relaciones internacionales, la identificación de nuevas oportunidades, la conexión con socios extranjeros y la movilización de recursos para el desarrollo.



Paralelamente, la Cancillería continúa perfeccionando el marco institucional, normativo y de políticas en materia de asuntos exteriores e integración internacional. Asimismo, brinda apoyo para resolver las cuestiones derivadas de la reorganización de las unidades administrativas y de la aplicación del modelo de administración local de dos niveles, garantizando la continuidad y la eficacia de la labor diplomática.



En este contexto, Le Van informó que, desde 2024, el ministro de Relaciones Exteriores y los principales dirigentes de la Cancillería han realizado cerca de 270 visitas de trabajo a provincias y ciudades de todo el país y celebrado 24 reuniones con autoridades locales en Hanoi.



Además, el Ministerio ha organizado nueve conferencias de conexión entre las localidades vietnamitas y socios extranjeros, facilitando cerca de dos mil contactos, alrededor de 700 actividades de promoción del comercio, la inversión y el turismo, así como la firma de más de 420 acuerdos de cooperación.



La Cancillería también desempeña un papel destacado en las gestiones para obtener reconocimientos de la UNESCO, promover las marcas culturales, los festivales y la economía del patrimonio, coordinar la demarcación de fronteras, la apertura y modernización de los pasos fronterizos y la conectividad entre las localidades limítrofes, además de atender los asuntos consulares y las labores de protección y repatriación de ciudadanos vietnamitas.



Con vistas al futuro, Le Van señaló que el Ministerio concentrará sus esfuerzos en cinco prioridades estratégicas: promover una nueva concepción de la diplomacia orientada a crear capacidades para el desarrollo; fortalecer la coordinación entre las relaciones exteriores del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular; seguir perfeccionando el marco institucional y los mecanismos de coordinación entre el Gobierno, las administraciones locales y el sector empresarial; consolidar un sistema local de asuntos exteriores más profesional, eficiente y eficaz; y acelerar la transformación digital y la aplicación de las tecnologías de la información en la gestión diplomática.



Finalmente, el vicecanciller expresó su confianza en que, durante el período 2026-2028, la diplomacia local seguirá consolidándose como una fuerza estratégica de primera línea, con una contribución cada vez más importante al desarrollo de las provincias y ciudades y al fortalecimiento de un Vietnam próspero, independiente, soberano y resiliente./.

VNA