Vietnam potencia protección de su soberanía y el desarrollo

Hanoi (VNA) - El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, compartió con la prensa los resultados del trabajo en materia de fronteras y territorio durante los últimos años, así como las prioridades para el próximo período con el objetivo de proteger firmemente la soberanía nacional, promover los intereses del país, consolidar la paz y ampliar los espacios de cooperación y desarrollo.



Según Minh Vu, el trabajo relacionado con las fronteras y el territorio ha sido considerado de manera constante por el Partido y el Estado como una tarea estratégica y permanente para salvaguardar firmemente la soberanía nacional, preservar un entorno de paz, impulsar el desarrollo del país y fortalecer las relaciones de amistad con otras naciones.



Desde la 32.ª Conferencia Diplomática y la 21.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, celebradas en diciembre de 2023, bajo el liderazgo del Partido y el Estado y con la coordinación de los ministerios, organismos y autoridades locales, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha desplegado eficazmente las labores de gestión fronteriza y territorial tanto en tierra como en el mar.



Entre los principales resultados destacan el fortalecimiento continuo de la base jurídica para proteger la soberanía y los derechos e intereses legítimos de Vietnam; una gestión más eficaz de las fronteras; el impulso de las negociaciones, el diálogo y la cooperación; y la vinculación de estas tareas con la diplomacia al servicio del desarrollo.



Las fronteras terrestres se han mantenido, en términos generales, en un clima de paz y estabilidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las zonas fronterizas, la mejora de las condiciones de vida de la población y el fortalecimiento de los intercambios y la cooperación con los países vecinos.



En el ámbito marítimo, Vietnam continúa aplicando de manera coordinada medidas políticas, diplomáticas, jurídicas y de comunicación para defender con firmeza y perseverancia su soberanía, sus derechos soberanos y jurisdicionales, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



El viceministro señaló que, desde finales de 2023 hasta la fecha, Vietnam y los países vecinos han celebrado 16 reuniones de comisiones mixtas y mecanismos especializados. Estas instancias han permitido coordinar la gestión de las fronteras y de los hitos limítrofes, resolver oportunamente cuestiones emergentes y fortalecer la confianza mutua y la cooperación.



La diplomacia al servicio del desarrollo en las zonas fronterizas también ha registrado avances importantes, entre ellos la entrada en funcionamiento oficial del Paisaje Escénico de la Cascada Ban Gioc (Vietnam) – Detian (China), la implementación piloto del modelo de paso fronterizo inteligente Huu Nghi – Youyiguan, la inauguración y puesta en funcionamiento de seis pares de pasos fronterizos internacionales y bilaterales, así como la reapertura de varios pasos tradicionales.



Estos logros han contribuido a impulsar el desarrollo socioeconómico, fortalecer la confianza de la población en las zonas fronterizas y consolidar las bases para la protección de la soberanía.



En el ámbito marítimo, dos hitos jurídicos sobresalen especialmente: la presentación por parte de Vietnam, el 17 de julio de 2024, del expediente sobre los límites de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas en la zona central del Mar del Este, y la publicación, el 21 de febrero de 2025, de la Declaración sobre las líneas de base utilizadas para medir la anchura del mar territorial de Vietnam en el Golfo de Tonkín.



Vietnam también concluyó la presentación de sus expedientes ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, reafirmando la solidez de su base jurídica y su enfoque pacífico y responsable en la protección de sus derechos e intereses legítimos conforme a la UNCLOS 1982.



De acuerdo con Minh Vu, aunque la situación en las fronteras terrestres se mantiene en general estable, persisten desafíos como los cambios en el relieve, la delincuencia transfronteriza y las necesidades de desarrollo de infraestructura y modernización de los pasos fronterizos.



En el ámbito marítimo, las reclamaciones contrarias al derecho internacional, la competencia estratégica entre las grandes potencias y las amenazas de seguridad no tradicionales plantean nuevas exigencias para la labor de protección de la soberanía.



Para responder a estos desafíos, el trabajo en materia de fronteras y territorio se centrará en cuatro grandes prioridades: defender con firmeza la soberanía y la integridad territorial; impulsar la diplomacia al servicio del desarrollo; modernizar la gestión fronteriza; y elevar la calidad del personal especializado.



Minh Vu afirmó que, sobre la base de los logros alcanzados, el liderazgo del Partido y el Estado y la determinación de todo el sistema político, el trabajo en materia de fronteras y territorio continuará contribuyendo a proteger firmemente la soberanía y la integridad territorial, promover los intereses nacionales, consolidar la paz y la estabilidad, ampliar los espacios de cooperación y desarrollo, y aportar al cumplimiento exitoso de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y los objetivos de desarrollo del país en la nueva etapa./.

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