Diplomacia multilateral crea nuevos espacios para el desarrollo y eleva la posición de Vietnam

Hanoi (VNA) - Con motivo de la 33.ª Conferencia Diplomática y la 22.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, que se celebrarán en Hanoi del 1 al 8 de agosto, el vicecanciller Dang Hoang Giang publicó el artículo titulado “La diplomacia multilateral en la nueva era: crear espacios para el desarrollo y elevar la posición de Vietnam”, en el que destaca la necesidad de fortalecer la calidad de la participación y las contribuciones del país a la gobernanza mundial.



Según el viceministro, el mundo atraviesa profundas transformaciones impulsadas por los avances científico-tecnológicos, la creciente competencia estratégica entre los países y los desafíos tradicionales y no convencionales de seguridad.



El sistema de gobernanza global está experimentando un proceso de reajuste, con la aparición de mecanismos de cooperación más flexibles, mientras que la competencia internacional se concentra cada vez más en la definición de instituciones, normas y reglas en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial, los datos, la ciberseguridad, la transición energética, las finanzas climáticas y el espacio ultraterrestre.



En este contexto, el multilateralismo continúa siendo un instrumento esencial para preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible. El hecho de que numerosas normas internacionales aún estén en proceso de definición ofrece a los países en desarrollo, entre ellos Vietnam, la oportunidad de participar desde una etapa temprana en la elaboración de los nuevos estándares internacionales.



Tras casi cuatro décadas de “Doi Moi” (Renovación), Vietnam ha consolidado una amplia red de relaciones exteriores, participa en más de 70 organizaciones y foros multilaterales de importancia y ha asumido con éxito diversas responsabilidades en las Naciones Unidas (ONU), la ASEAN, el APEC y otros mecanismos regionales. El país es reconocido como un miembro activo, responsable y confiable, capaz de contribuir al diálogo, la cooperación y la conciliación de intereses en los foros internacionales.



En el seno de la ASEAN, Vietnam continúa fortaleciendo la unidad y el papel central de la organización, participa activamente en la implementación de la Visión de la Comunidad de ASEAN 2045 e impulsa la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, bienestar social y desarrollo sostenible.



El hecho de que Vietnam presidiera la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), fuera reelegido para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2026-2028 con el mayor número de votos del Grupo Asia-Pacífico, presidiera por primera vez la 35.ª Reunión de los Estados Partes de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982 (SPLOS 35) y contara por primera vez con un juez en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) confirma el prestigio internacional del país y su firme compromiso con el derecho internacional.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang (Fuente: VNA)

El vicecanciller señaló que la diplomacia multilateral debe evolucionar desde una participación activa hacia la formulación de iniciativas y la contribución a la configuración de instituciones y normas internacionales, especialmente en áreas emergentes como la inteligencia artificial, la transformación digital, la ciberseguridad, la gestión de datos, la transición energética, las finanzas climáticas y la tecnología nuclear con fines pacíficos. Asimismo, Vietnam debe incorporarse de manera selectiva a mecanismos minilaterales compatibles con su política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización, preservando al mismo tiempo el papel central de la ASEAN.



El viceministro afirmó que la eficacia de la diplomacia multilateral debe medirse por su capacidad para contribuir al mantenimiento de un entorno pacífico y estable, atraer recursos, tecnología y conocimientos para el desarrollo nacional. Para alcanzar estos objetivos, será necesario reforzar la investigación estratégica, la capacidad de previsión y negociación, formar un cuerpo de diplomáticos altamente cualificados y fortalecer la coordinación interinstitucional.



Hoang Giang subrayó que el objetivo de la diplomacia multilateral vietnamita en la próxima etapa es elevar la calidad de su participación, realizar aportes sustanciales y avanzar hacia la contribución activa en la configuración de las normas e instituciones internacionales, consolidando así el papel pionero de la política exterior en el mantenimiento de la paz, la movilización de recursos internacionales y el servicio al desarrollo y la defensa del país en la nueva era./.