Vietnam ampliará red de cónsules honorarios para fortalecer protección consular y la diplomacia económica

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Vietnam ampliará y fortalecerá su red de cónsules honorarios en el extranjero para reforzar la protección de sus ciudadanos, impulsar la diplomacia económica y atraer recursos que contribuyan al desarrollo nacional en la nueva etapa de crecimiento del país.



El objetivo fue destacado durante la Segunda Conferencia de Cónsules Honorarios de Vietnam en el Extranjero, celebrada hoy en la provincia de Quang Ninh, en vísperas de la 33.ª Conferencia Diplomática. El encuentro forma parte de la implementación de la política exterior aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido, orientada a cumplir las metas de desarrollo para el período 2030-2045.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang pronuncia el discurso de apertura y presenta las principales orientaciones de la Segunda Conferencia de Cónsules Honorarios de Vietnam en el Extranjero. (Foto: VNA)



La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang afirmó que la conferencia permitió evaluar la eficacia de la red de cónsules honorarios y definir nuevas líneas de cooperación para fortalecer los vínculos comerciales y de inversión, así como mejorar los servicios consulares y la protección de los ciudadanos vietnamitas en el exterior.



El director del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Doan Hoang Minh, informó que desde la primera conferencia, celebrada en 2021, Vietnam ha designado a 22 nuevos cónsules honorarios y renovado el mandato de otros 32. Con ello, la red está integrada actualmente por 48 cónsules honorarios, distribuidos entre Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América.



Pese a desempeñar sus funciones sin remuneración del Estado y asumir los costos de su actividad, los cónsules honorarios han desempeñado un papel destacado en la protección de los ciudadanos vietnamitas, especialmente durante la pandemia de COVID-19 y en las labores de asistencia y evacuación derivadas de los conflictos en Rusia-Ucrania y Oriente Medio.



Asimismo, han contribuido a fortalecer la diplomacia económica y a promover la imagen de Vietnam en el exterior mediante iniciativas de cooperación con autoridades, instituciones y organizaciones de los países donde ejercen sus funciones.



Para facilitar su labor, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsó la promulgación del Decreto 221/2025/ND-CP, que incorpora por primera vez a los cónsules honorarios de Vietnam en el extranjero entre los beneficiarios que pueden optar a una tarjeta de exención de visado electrónico con una validez de hasta tres años. En ese marco, el Departamento Consular propuso recientemente la emisión de 34 de estas tarjetas.

Cónsules honorarios de Vietnam procedentes de diversos países y territorios participan en el evento. (Foto: VNA)



Durante la conferencia, representantes de Nepal, Brasil y Nueva Caledonia (Francia), entre otros, compartieron experiencias y plantearon medidas para reforzar la cooperación con las comunidades vietnamitas residentes en el exterior, mejorar la protección consular y preservar la identidad cultural nacional.



De cara al futuro, el Departamento Consular continuará perfeccionando el marco institucional, ampliando la red de cónsules honorarios y proporcionando información sobre el potencial económico y las oportunidades de inversión de Vietnam, con el objetivo de fortalecer la contribución de estos representantes al desarrollo del país./.