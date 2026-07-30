Contratistas aceleran obras de paquetes clave para proyectos de central nuclear de Ninh Thuan

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Khanh Hoa acelera los preparativos para los proyectos de las centrales nucleares Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2, con especial atención a sus dos primeros componentes, que abarcan la preparación del terreno, el reasentamiento y la reubicación, conforme al mandato del Gobierno.

Pham Minh Tan, director de la Junta Provincial de Gestión de Proyectos de Inversión en Construcción, informó que la entidad ha sido designada como inversionista de los Proyectos Componentes 1 y 2 correspondientes a la central Ninh Thuan 1, ubicada en la comuna de Phuoc Dinh, y a la central Ninh Thuan 2, en la comuna de Vinh Hai.

En el Proyecto Componente 1, destinado a la preparación del terreno y el reasentamiento para la central Ninh Thuan 1, ya fueron aprobados los diseños constructivos y las estimaciones presupuestarias, mientras avanza el proceso de selección de contratistas para seis paquetes de obras.

El paquete contractual N.º 15, correspondiente a la infraestructura técnica de la zona de reasentamiento, ya fue adjudicado y las obras están en marcha. El contratista ha recibido 34,7 de las 65,12 hectáreas previstas y actualmente instala las infraestructuras provisionales y la oficina de gestión del proyecto.

Al mismo tiempo, continúa el proceso de licitación de los paquetes restantes, que incluyen el sistema de abastecimiento de agua, la infraestructura social, un refugio para embarcaciones pesqueras con su terraplén costero, un cementerio y la modernización de las líneas eléctricas de media tensión y las subestaciones.

En cuanto al Proyecto Componente 2, destinado a la central Ninh Thuan 2, las obras contemplan una zona de reasentamiento de 31,8 hectáreas, un área para la reubicación de las actividades productivas y un cementerio.

El estudio de viabilidad fue aprobado por el Comité Popular provincial en marzo de 2026, y tanto los diseños de ingeniería de detalle como las estimaciones de costos ya han sido completados. Asimismo, el proceso de selección del contratista sigue en marcha.

No obstante, señaló que el principal desafío es la conversión de 155,78 hectáreas de terrenos forestales, de las cuales 134,49 hectáreas corresponden a bosque natural y 21,29 hectáreas a plantaciones forestales.

Siguiendo las directrices de las autoridades provinciales, la junta de gestión del proyecto revisó el plan para excluir el área destinada a la reubicación de la producción de la evaluación forestal. Además, solicitó la aprobación de los fondos para la reforestación compensatoria y presentó la documentación necesaria para obtener el permiso de conversión de los terrenos forestales requeridos para el proyecto.

Según el Departamento Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, se realizaron ajustes para excluir el área de reubicación de la producción del perímetro forestal afectado. La entidad también emitió los dictámenes sobre el estado de los bosques necesarios para respaldar los procedimientos de conversión de los terrenos.

La zona de reasentamiento elegida para el proyecto de la central nuclear Ninh Thuan 1 se encuentra en la comuna de Phuoc Dinh, provincia de Khanh Hoa. (Foto: VNA)

El mayor obstáculo sigue siendo la liberación de los terrenos, especialmente en el proyecto Ninh Thuan 1.

Las autoridades señalaron que el avance se ha visto ralentizado por las dificultades para verificar la titularidad de las tierras, el historial de uso del suelo y la elegibilidad para recibir compensaciones. La subdivisión ilegal de parcelas y las declaraciones inexactas sobre las viviendas también han complicado el proceso de indemnización.

La comuna de Phuoc Dinh aún tiene unas 216 hectáreas pendientes de verificación, entre ellas cerca de 200 hectáreas dentro del emplazamiento de la planta y otras 16 hectáreas en la zona de reasentamiento. Las autoridades comunales remitieron las presuntas irregularidades a la policía provincial para su investigación.

Subrayó que la liberación de los terrenos es responsabilidad de las autoridades locales e instó a la comuna de Phuoc Dinh a acelerar los procedimientos de compensación y entregar los terrenos despejados de forma escalonada para no afectar el cronograma de construcción.

Asimismo, pidió a la comuna de Vinh Hai agilizar el traslado de las tumbas y consultar con los residentes sobre la decisión provincial de no desarrollar la zona de reubicación prevista de la producción, con el fin de definir las prioridades de inversión.

La junta de gestión del proyecto también solicitó al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente aprobar cuanto antes las canteras destinadas a suministrar el material de relleno necesario para la zona de reasentamiento de Ninh Thuan 1 y garantizar el abastecimiento de tierra para el proyecto Ninh Thuan 2, a fin de mantener el calendario previsto para las obras./.