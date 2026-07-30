EVFTA consolida la presencia de Vietnam en el mercado europeo

Hanoi (VNA) - Tras casi seis años de implementación, el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) sigue reafirmando su papel como una de las fuerzas impulsoras importantes que promueven las exportaciones del país indochino al mercado del viejo continente .



Además de ofrecer ventajas arancelarias, el acuerdo brinda a las empresas la oportunidad de mejorar su competitividad, participar más activamente en las cadenas de suministro y consolidar gradualmente su posición en uno de los mercados más exigentes del mundo.



Sin embargo, a medida que la Unión Europea (UE) amplía su red de acuerdos de libre comercio con más socios, el período de ventaja que ofrece el EVFTA no durará para siempre, lo que exige que las empresas lo utilicen eficazmente para transformar el trato preferencial en ventajas competitivas sostenibles.



Según los expertos, el EVFTA es un elemento importante de implementación mencionado en las orientaciones estratégicas del Partido sobre la integración económica internacional, en consonancia con el espíritu de mejorar la eficacia de los acuerdos de libre comercio de nueva generación, tal como se establece en la Resolución N.º 59-NQ/TW del Buró Político sobre la integración internacional en la nueva situación.



El EVFTA está adquiriendo cada vez mayor importancia en el contexto que la UE promueve la diversificación de las cadenas de suministro, reduce la dependencia de unos pocos mercados tradicionales y amplía la cooperación con nuevos socios.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)





Esta tendencia abre más oportunidades para los productos vietnamitas, pero al mismo tiempo, también requiere una rápida expansión de la cuota de mercado antes de que la diferencia en las preferencias arancelarias con los competidores se reduzca gradualmente.



Tran Ngoc Quan, consejero comercial de Vietnam en Bélgica y la Unión Europea, afirmó que Vietnam actualmente tiene la ventaja de estar entre tres y cinco años por delante de muchos países que aún no tienen un tratado de libre comercio (TLC ) con el bloque.



Este es un período particularmente importante para que las empresas amplíen su cuota de mercado antes de que la UE finalice los acuerdos comerciales con socios como India e Indonesia, argumentó.



La mayor ventaja que aporta el EVFTA en este momento no reside únicamente en las preferencias arancelarias, sino también en la oportunidad de afianzarse en el mercado, señaló.



Si las empresas vietnamitas aprovechan la "ventana de oro" para expandir sus sistemas de distribución, entablar relaciones con los importadores y afianzar la calidad de sus productos, mantendrán su ventaja incluso cuando sus competidores disfruten de incentivos similares, precisó.



En realidad, el EVFTA está sentando las bases para que los productos vietnamitas amplíen su presencia en la UE. Se prevé que para 2025 el intercambio del comercio bilateral alcanzó más de 73,8 mil millones de dólares, de los cuales las exportaciones de Vietnam superaron los 56 mil millones de dólares.



Tan solo en los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones vietnamitas a la UE alcanzaron los 25,78 mil millones de dólares, un aumento del 13,3% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que dio como resultado el mayor superávit comercial entre los mercados de exportación de la nación indochina.



Cabe destacar que el crecimiento no solo fue impulsado por las industrias de procesamiento, como la electrónica, la informática y los componentes, sino que también se registró en muchos grupos de productos agrícolas, forestales y acuáticos, incluidos café, frutas, verduras y anacardos.



Esto demuestra que las empresas vietnamitas están cumpliendo gradualmente con mayor eficacia los requisitos de calidad, trazabilidad y desarrollo sostenible del mercado europeo.



Según el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, aún existe un enorme espacio para aprovechar el EVFTA. Sin embargo, la tasa de utilización de los certificados de origen preferenciales en el marco de ese acuerdo solamente alcanzó alrededor del 34,6% en 2025, lo que indica que muchas empresas aún no han sacado plenamente las ventajas que ofrece el tratado.



Tran Thanh Hai, subjefe del Departamento de Importación y Exportación de la cartera, subrayó que el requisito previo para disfrutar de aranceles preferenciales del acuerdo es cumplir con las reglas de origen.



Las empresas deben reestructurar de forma proactiva sus cadenas de suministro, aumentar la proporción de materiales de origen nacional y utilizar eficazmente el mecanismo de acumulación de origen con los socios que participan en los TLC cuando sea necesario, recomendó.



Para que el EVFTA siga siendo eficaz, las empresas deben pasar de una mentalidad que se limita a aprovechar las preferencias arancelarias a una que fomenta la competitividad a largo plazo mediante la inversión en tecnología, la transformación ecológica, la gobernanza de datos y el mejoramiento de trazabilidad.



Al mismo tiempo, las asociaciones industriales y el sistema de Oficinas Representativas del Comercio vietnamitas en la UE necesitan reforzar los sistemas de alerta temprana en relación con los cambios en las políticas, ayudar a las empresas a conectar con los importadores, expandir los sistemas de distribución y consolidar las marcas nacionales en el viejo continente.



Desde la perspectiva de los organismos reguladores, además de difundir los compromisos del EVFTA, es necesario seguir resolviendo con prontitud los obstáculos en el proceso de implementación del acuerdo, especialmente los relacionados con las reglas de origen y el certificado de origen (C/O), creando las condiciones para que las empresas puedan aprovechar eficazmente el trato preferencial./.