Vietnam apuesta por la industria del hidrógeno para alcanzar las emisiones netas cero en 2050

Hanoi (VNA) - Responsables de la formulación de políticas, especialistas y representantes del sector empresarial analizaron las perspectivas de desarrollo de la industria del hidrógeno en Vietnam y su contribución al objetivo nacional de alcanzar emisiones netas cero (Net Zero) en 2050, durante un foro celebrado en Hanoi.



En el foro "Energía del hidrógeno y el futuro industrial de cero emisiones", celebrado la víspera, Mai Duy Thien, presidente de la Asociación de Energía Limpia de Vietnam (VCEA), destacó que el hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde, se perfila como una solución estratégica para reducir las emisiones en sectores donde la electrificación resulta más compleja, como la industria pesada, el transporte de larga distancia, la navegación marítima y la aviación.



Recordó que, de conformidad con la Decisión N.º 165/QD-TTg de 2024 del Primer Ministro, Vietnam impulsa el desarrollo de una cadena de valor integral del hidrógeno que abarca la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y el consumo, con el objetivo de satisfacer la demanda interna y aprovechar las futuras oportunidades de exportación, con la aspiración de convertirse en un centro regional de energía limpia en Asia-Pacífico.



Pham Hoang Luong, vicepresidente de la VCEA, señaló que la industria vietnamita del hidrógeno aún se encuentra en una etapa incipiente. La producción actual, estimada en unas 500 mil toneladas anuales, corresponde casi exclusivamente a hidrógeno marrón y gris destinado a las refinerías de petróleo y a la fabricación de fertilizantes, mientras que el país todavía no cuenta con proyectos comerciales de hidrógeno verde o azul.



A su juicio, esta situación evidencia la necesidad de acelerar la transición hacia fuentes de hidrógeno más limpias y sostenibles.



Entre las alternativas con mayor potencial figura el denominado hidrógeno blanco o hidrógeno natural.



Nguyen Quoc Thap, presidente de la Asociación de Petróleo de Vietnam, explicó que el país dispone de condiciones geológicas favorables, caracterizadas por profundas fallas tectónicas, rocas ultramáficas y sistemas de fuentes termales, factores que podrían facilitar la exploración y explotación de este recurso. Su aprovechamiento contribuiría además a reducir la dependencia del gas natural licuado (GNL) y del carbón importado.



Paralelamente, la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua a partir de energías renovables continúa perfilándose como el eje central de la estrategia nacional.



Du Van Toan, del Instituto de Ciencias Hidrometeorológicas, Ambientales y Marinas, destacó el enorme potencial de Vietnam en energía eólica marina, estimado técnicamente en alrededor de 600 gigavatios.



La integración de plantas de producción de hidrógeno en parques eólicos marinos permitiría aprovechar las ventajas de las aguas poco profundas y reducir la presión sobre la red de transmisión eléctrica. No obstante, reconoció que aún persisten importantes desafíos relacionados con los elevados costos de inversión, el suministro de agua dulce y las labores de operación y mantenimiento en alta mar.



En el ámbito del transporte, Nguyen Huu Luong, del Instituto de Petróleo de Vietnam, consideró que el hidrógeno no está llamado a sustituir por completo a los vehículos eléctricos, sino a complementar su desarrollo en aquellos segmentos donde la electrificación presenta mayores limitaciones, como el transporte pesado por carretera, los autobuses interprovinciales y el transporte marítimo.



En ese contexto, subrayó que la expansión de la infraestructura de abastecimiento deberá responder al crecimiento real de la demanda para evitar inversiones ineficientes.



Los especialistas coincidieron en que el principal desafío ya no reside en la disponibilidad de la tecnología, sino en la construcción de un marco normativo adecuado. Para atraer inversiones nacionales e internacionales, Vietnam necesita acelerar la elaboración de ese marco jurídico, establecer normas técnicas de seguridad para toda la cadena de valor del hidrógeno y desarrollar mecanismos de fijación de precios, incentivos fiscales, créditos verdes y otras políticas de apoyo que permitan reducir la brecha de costos entre el hidrógeno verde y los combustibles fósiles.



Los participantes concluyeron que, gracias a su abundante potencial en energías renovables y a una estrategia de desarrollo cada vez más definida, Vietnam reúne condiciones favorables para convertirse en un actor relevante de la cadena mundial de suministro de energía limpia./.

VNA