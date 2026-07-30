Ciudad vietnamita de Hai Phong pone en marcha su zona franca

Hai Phong, Vietnam (VNA)- La ciudad portuaria de Hai Phong anunció hoy las decisiones del Primer Ministro sobre sus zonas económicas e inició oficialmente la zona franca de Hai Phong bajo el lema “Crear un nuevo espacio para el crecimiento”.



Se trata del comienzo de una nueva etapa de desarrollo y una invitación a fortalecer la cooperación con la comunidad empresarial e inversionista nacional e internacional.



En la ceremonia para anunciar las mencionadas decisiones, el viceprimer ministro Le Tien Chau afirmó que la reciente resolución aprobada por el tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato establece un nuevo modelo de desarrollo para el país con horizonte hasta 2045 y más allá, y destacó que Hai Phong reúne las condiciones para desempeñar un papel pionero en ese proceso.

El viceprimer ministro Le Tien Chau en la ceremonia. (Foto: VNA)

Según explicó, tras la reorganización administrativa, esta ciudad norteña dispone de una de las mayores economías del país, un espacio de desarrollo ampliado y una conexión directa entre las zonas industriales, agrícolas y urbanas del Oeste con el sistema portuario y logístico del Este.



Recordó además que la Asamblea Nacional autorizó a Hai Phong aplicar de forma piloto 41 mecanismos y políticas especiales agrupados en seis categorías, a los que se sumarán nuevos incentivos una vez entre en vigor la Ley de Desarrollo Urbano.



En su opinión, este marco institucional permitirá que la ciudad transforme sus ventajas geográficas y de infraestructura en ventajas de gobernanza y capacidad de ejecución.



Respecto a la Zona Económica Especializada de Hai Phong, Le Tien Chau señaló que fue creada mediante la Decisión 288/QD-TTg, emitida el 12 de febrero de 2026. Con una superficie de cinco mil 300 hectáreas en el Oeste de la ciudad, estará orientada a industrias y servicios de alto contenido tecnológico, entre ellos inteligencia artificial, robótica, macrodatos, industria química e investigación y desarrollo.



También destacó la aprobación del plan maestro de la Zona económica costera del Sur de Hai Phong hasta 2050, que servirá de base para desarrollar un área de unas 20 mil hectáreas destinada a parques industriales, zonas urbanas, servicios portuarios y logística.



Con estas iniciativas, Hai Phong contará con tres espacios estratégicos de desarrollo cuyas funciones serán complementarias y conformarán un ecosistema económico integrado. Si se gestionan adecuadamente, añadió el viceprimer ministro, permitirán crear un nuevo mapa de desarrollo para la ciudad, conectando la producción con el comercio internacional, la atracción de inversiones y la incorporación de nuevas tecnologías para fortalecer la competitividad de las empresas vietnamitas.



No obstante, advirtió que la envergadura y la cantidad de zonas económicas no garantizan por sí mismos el crecimiento, por lo que será necesario definir claramente las funciones, prioridades y condiciones de desarrollo de cada una para evitar inversiones dispersas y competencia interna.



Durante el acto, las autoridades locales entregaron 13 certificados de registro de inversión y firmaron dos memorandos de entendimiento con empresas, por un valor total superior a 3,1 mil millones de dólares.



El secretario del Comité partidista de Hai Phong, Le Ngoc Chau, señaló que la ciudad se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión del país. Actualmente alberga más de 1.868 proyectos de inversión extranjera procedentes de 42 países y territorios, con un capital registrado superior a 54 mil millones de dólares, equivalente a cerca del 10% del total acumulado de inversión extranjera directa en Vietnam.



Añadió que importantes grupos nacionales, entre ellos Vingroup, Sun Group, Hoa Phat, Geleximco y Kinh Bac, también desarrollan proyectos de gran envergadura en la ciudad.



Según las autoridades locales, Hai Phong es la única localidad vietnamita que ha mantenido un crecimiento económico de dos dígitos durante 11 años consecutivos. En el primer semestre de 2026, el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) aumentó un 11,33%, la producción industrial un 14,8%, las exportaciones alcanzaron casi 26 mil millones de dólares y el volumen de mercancías movilizadas por sus puertos se aproximó a 96 millones de toneladas, un 11,4% más que en igual período del año anterior.



La inversión extranjera directa ascendió a 3,1 mil millones de dólares, mientras que la inversión nacional superó los 3,7 mil millones de dólares.



De cara a la implementación de los nuevos modelos de desarrollo, Tien Chau instó a elaborar una estrategia integral que coordine las zonas económicas, los parques industriales y la zona franca, definiendo con claridad las funciones, los sectores prioritarios y los perfiles de inversionistas para evitar duplicidades.



Asimismo, pidió establecer un mecanismo unificado para la promoción y coordinación de proyectos de inversión, priorizar la atracción de inversiones de calidad, desarrollar la zona franca como un espacio de experimentación con modelos de gestión y servicios administrativos conforme a estándares internacionales, y promover un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente.



También exhortó a reforzar la cooperación con otras localidades de la región en materia de transporte, logística, energía, recursos humanos y cadenas de suministro, con el objetivo de crear un ecosistema regional capaz de competir con los principales centros económicos de Asia.



Por otra parte, instó a los ministerios y organismos centrales a completar cuanto antes el marco normativo relativo a inversión, fiscalidad, aduanas, tierras, recuperación de terrenos al mar, energía, empleo, inmigración y medio ambiente para las zonas económicas y la Zona de libre comercio.



Al mismo tiempo, pidió a las empresas cumplir sus compromisos en materia de inversión, tecnología, protección ambiental, marcha de trabajo y formación de recursos humanos, además de fortalecer la transferencia tecnológica y la cooperación con las compañías vietnamitas.



Reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir perfeccionando el marco institucional, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversionistas, mantener un entorno normativo estable y resolver oportunamente las dificultades que surjan durante la ejecución de los proyectos./.