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Trabajo creativo, prioridad para Vietnam

El máximo dirigente vietnamita instó a convertir el trabajo creativo en el principal motor del desarrollo, acelerando la innovación, la transformación digital y la aplicación práctica de la ciencia y la tecnología.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó hoy que el trabajo creativo debe convertirse en el recurso más importante del país en el futuro, al presidir una reunión del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Durante la sesión, el Buró Político anunció la reorganización del Comité Directivo, que ahora cuenta con 31 integrantes y estará encabezado por su jefe Le Minh Hung, miembro del Buró Político y primer ministro.

To Lam pidió garantizar la aplicación efectiva y puntual de todas las políticas, programas y tareas ya aprobados, evitando que la reorganización del Comité afecte su ejecución. Asimismo, instó a completar con rapidez la reorganización de los comités directivos en ministerios, organismos y localidades, con estructuras más ágiles, profesionales y eficaces.

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Le Minh Hung, miembro del Buró Político, primer ministro y jefe del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. (Foto: VNA)

Al definir las orientaciones para la implementación de la Resolución 57-NQ/TW sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, To Lam propuso pasar de un modelo centrado en el seguimiento del progreso a otro basado en la evaluación de resultados.

Cada tarea, señaló, debe especificar claramente el problema que pretende resolver, el producto final, los beneficiarios, la entidad y la persona responsable, las condiciones de ejecución y los criterios de evaluación.

Añadió que una tarea solo podrá considerarse concluida cuando su resultado se aplique en la práctica y genere efectos medibles y verificables. Los proyectos que ya reúnan las condiciones necesarias deberán ejecutarse de inmediato, mientras que aquellos que enfrenten obstáculos deberán identificar con claridad sus causas, la autoridad competente y el plazo para resolverlos. Las iniciativas sin precedentes podrán desarrollarse mediante mecanismos de prueba controlada, sin descartar su puesta en marcha por su complejidad, pero tampoco extenderlas antes de demostrar su eficacia.

To Lam destacó que el objetivo más importante de la Resolución 57 en esta nueva etapa es transformar gradualmente el modelo de desarrollo, pasando del trabajo manual al trabajo creativo mediante el fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos.

En ese proceso, señaló que los agricultores deberán convertirse progresivamente en agricultores digitales capaces de dominar las tecnologías agrícolas modernas; los trabajadores, en operadores de tecnologías y equipos avanzados; los empresarios, en la fuerza pionera de la innovación, y los funcionarios, en impulsores del desarrollo en lugar de limitarse a funciones administrativas.

El dirigente también pidió concentrar los recursos en la creación de productos, mercados y empresas con capacidad competitiva. Todas las actividades de investigación, afirmó, deben orientarse a la aplicación práctica, la comercialización y el fortalecimiento de la competitividad de la economía.

Añadió que los recursos públicos deberán priorizar proyectos estratégicos con alto potencial de impacto y destinatarios claramente identificados.

Asimismo, instó a las empresas a participar desde la definición de los problemas de investigación hasta la comercialización de los resultados, mientras que el Estado deberá crear un marco institucional adecuado, formular encargos de investigación, compartir riesgos y generar un mercado inicial para los productos tecnológicos.

También subrayó que las universidades y los institutos de investigación deberán estrechar sus vínculos con las necesidades del país y del sector empresarial, y ser evaluados por las tecnologías, los productos y el valor práctico que generen.

Abogó igualmente por extender la innovación desde determinados sectores hacia toda la sociedad. En ese sentido, afirmó que cada ciudadano puede convertirse en un agente de innovación, cada empresa debe considerar la innovación como una condición indispensable para su desarrollo y cada ministerio, organismo y localidad debe actuar como un centro de innovación en su ámbito de competencia.

Expresó su confianza en que, con una firme voluntad política, responsabilidades claramente definidas y la participación de todo el sistema político, la comunidad empresarial y la sociedad, la Resolución 57-NQ/TW contribuirá a elevar la productividad, la competitividad y el desarrollo rápido y sostenible del país./.

VNA
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