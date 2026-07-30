Máximo dirigente de Vietnam recibe al ministro surcoreano

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy aquí al ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, Kim Yun Duk, quien se encuentra de visita de trabajo en Vietnam.



To Lam dio la bienvenida a la visita del ministro Kim Yun Duk y expresó su confianza en que esta contribuirá a impulsar la cooperación económica bilateral en particular y la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Corea del Sur en general.



En esta ocasión, transmitió sus cordiales saludos al presidente surcoreano Lee Jae Myung, y manifestó su confianza en que, bajo su liderazgo, Corea del Sur continuará logrando importantes avances y nuevos éxitos en el futuro.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, Kim Yun Duk. (Foto: VNA)

Tras expresar su satisfacción por los resultados sustanciales alcanzados en las relaciones bilaterales en los últimos tiempos, afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus vínculos con Corea del Sur y desea promover un desarrollo más fuerte de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, especialmente en los ámbitos de cooperación política, economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, cultura e intercambio pueblo a pueblo.



Asimismo, manifestó el deseo de que ambas partes alcancen pronto el objetivo de un volumen de comercio bilateral de 150 mil millones de dólares para 2030, de manera equilibrada y sostenible, y que Corea del Sur siga acompañando a Vietnam en la implementación de sus objetivos estratégicos de desarrollo nacional en el próximo período.



Al destacar la estrecha cooperación entre el Ministerio de Construcción de Vietnam y el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, To Lam propuso que ambas partes fortalezcan el intercambio de experiencias y promuevan una cooperación más efectiva en los ámbitos del desarrollo de infraestructuras, energías renovables, tecnología naval y formación de recursos humanos altamente cualificados, áreas prioritarias para Vietnam en la nueva era.



Por su parte, Kim Yun Duk felicitó a Vietnam por sus importantes logros en el desarrollo socioeconómico durante los últimos tiempos. Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del secretario general y presidente To Lam, el pueblo vietnamita seguirá cosechando nuevos éxitos y alcanzará el objetivo de convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna para 2030, y en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



En esta ocasión, Kim Yun Duk entregó una carta del presidente surcoreano Lee Jae Myung dirigida al máximo dirigente de Vietnam, en la que reafirmó el deseo de impulsar la cooperación entre ambos países. El mandatario surcoreano destacó que Corea del Sur está dispuesta a compartir sus experiencias de desarrollo en aquellos ámbitos donde posee fortalezas y donde Vietnam tiene necesidades.



Corea del Sur seguirá siendo uno de los socios confiables que acompañarán a Vietnam en la implementación de sus objetivos de desarrollo nacional en el futuro, reiteró./.