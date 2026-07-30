Destituyen de todos sus cargos partidistas al presidente de Asociación de Escritores de Vietnam

Hanoi (VNA)- La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) decidió destituir de todos sus cargos partidistas a Nguyen Quang Thieu, secretario del Comité partidista y presidente de la Asociación de Escritores de Vietnam (AEV).



Durante su décima sesión, celebrada hoy en Hanoi, la Comisión examinó y emitió conclusiones sobre varios asuntos disciplinarios, entre ellos los resultados de la inspección sobre infracciones cometidas por la célula partidista en la Editorial de la AEV durante el mandato 2025-2027, así como la propuesta de sanciones contra los militantes relacionados.



Según sus conclusiones, el Comité partidista de la AEV para el mandato 2025-2030 incurrió en falta de responsabilidad, deficiencias en la dirección, supervisión e inspección, lo que provocó que la Asociación no cumpliera adecuadamente sus funciones como entidad responsable de la Editorial.



Asimismo, la célula partidista de la Editorial infringió su reglamento de funcionamiento y no aplicó correctamente las directrices del PCV ni la legislación estatal sobre actividades editoriales. La Comisión señaló además que varios cuadros y militantes incurrieron en un deterioro de la ideología política, la ética y el estilo de vida, además de vulnerar las normas del Partido y la legislación vigente en el ejercicio de sus funciones.



La Comisión consideró que esas infracciones provocaron consecuencias graves y dañaron el prestigio de las organizaciones partidistas y de la institución, por lo que decidió expulsar de las filas del PCV a Dao Ba Doan, subsecretario del Comité partidista de la AEV y subdirector-editor jefe de la Editorial de la mencionada asociación; Nguyen Thuy Hang, subsecretaria de la militancia y directora de la Editorial, y Nguyen Van Yen, jefe de Redacción de la misma.



Asimismo, acordó destituir de todos sus cargos partidistas a Nguyen Quang Thieu, secretario del Comité partidista y presidente de la AEV.



Además, impuso una amonestación al Comité partidista de la AEV para el mandato 2025-2030 y a la célula partidista de la Editorial para el mandato 2025-2027.



La Comisión también solicitó a varias organizaciones partidistas revisar, inspeccionar y adoptar las medidas correspondientes respecto de otras organizaciones y militantes relacionados, e informar posteriormente de los resultados.



La Comisión examinó además en la sesión el informe sobre la propuesta de medidas disciplinarias contra Nguyen Van Dung, miembro del Comité del PCV en la provincia norteña de Bac Ninh, secretario del Comité partidista y director del Departamento local de Ciencia y Tecnología.



Concluyó que Van Dung, también exsecretario del Comité partidista del antiguo distrito de Viet Yen, en la antigua provincia de Bac Giang, presentó un deterioro de la ideología política, la ética y el estilo de vida, además de violar las normas del Partido y la legislación del Estado en el ejercicio de sus funciones, incluidas las disposiciones sobre prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otros actos negativos.



Consideró que las infracciones tuvieron consecuencias muy graves y afectaron seriamente el prestigio de la organización partidista y de los organismos donde desempeñó sus funciones, por lo que propuso a la autoridad competente examinar la aplicación de medidas disciplinarias en su contra.



En la misma sesión, presidida por el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Control Disciplinario, Tran Sy Thanh, también se examinaron y adoptaron conclusiones sobre otros asuntos de importancia./.

VNA