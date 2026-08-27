Países del CLMV buscan aumentar en dos dígitos las llegadas de turistas internacionales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La octava Reunión de Ministros de Turismo del CLMV (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam) se llevó a cabo hoy en Ciudad Ho Chi Minh.



El encuentro estuvo presidido por la ministra de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Lam Thi Phuong Thanh, y contó con la participación del ministro de Turismo de Camboya, Thong Khon; el ministro de la Unión para Hoteles y Turismo de Myanmar, Maung Myint; y la viceministra de Cultura y Turismo de Laos, Darany Phommavongsa.



En su discurso de apertura, Lam Thi Phuong Thanh destacó el fortalecimiento y la profundización constantes de la cooperación turística entre los cuatro países desde la adopción de su primera declaración conjunta en 2010, con motivo de la Feria Internacional de Viajes de Ciudad Ho Chi Minh (ITE-HCMC).



Este mecanismo se ha convertido en uno de los marcos de cooperación turística más antiguos y eficaces de la subregión del Mekong, señaló.



La ministra afirmó que la reunión puso de manifiesto el valor y la vigencia de este mecanismo, así como el compromiso de los cuatro países de mantener el diálogo, reforzar la conectividad y convertir los compromisos en acciones concretas para impulsar el desarrollo turístico.



Los delegados revisaron los avances logrados desde la 11.ª Cumbre del CLMV, celebrada bajo el lema «Amistad y solidaridad para una comunidad resiliente y próspera», y la 7.ª Reunión de Ministros de Turismo del CLMV, celebrada en Yangón (Myanmar) en noviembre de 2024.



La aplicación de los programas de acción conjunta ha dado resultados positivos. En 2025, los cuatro países recibieron 32,3 millones de visitantes internacionales, un 9,6% más que en 2024, y generaron unos ingresos turísticos de 45.800 millones de dólares.



Los viajes entre los países del CLMV alcanzaron los 3,3 millones, equivalentes a alrededor del 9,6% del total de llegadas internacionales. Durante los primeros seis meses de 2026, los cuatro países recibieron cerca de 17,1 millones de visitantes internacionales, incluidos 1,7 millones procedentes de los propios países del bloque.



Los cuatro países han intensificado las actividades conjuntas de promoción y comercialización y la formación de recursos humanos para el turismo, en cooperación con la ASEAN y la Subregión del Gran Mekong. Sin embargo, el desarrollo de la marca «Cuatro países, un destino» aún no responde plenamente al potencial de la región. Persisten dificultades en la creación de productos turísticos conjuntos, el desarrollo de corredores turísticos, la facilitación de los desplazamientos y las campañas de promoción conjunta.



Al mismo tiempo, el sector turístico afronta un entorno mundial en rápida transformación, caracterizado por las tensiones geopolíticas, el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de los costos de los viajes y el alojamiento.



Los viajeros optan cada vez más por itinerarios multidestino para aprovechar mejor sus recursos y experiencias, recurriendo también con mayor frecuencia a plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial para buscar, comparar y reservar servicios turísticos.



Estas tendencias ofrecen nuevas oportunidades para el modelo «Cuatro países, un destino», pero también exigen reforzar la capacidad de adaptación y las competencias digitales de los trabajadores del sector, especialmente en las zonas remotas y desfavorecidas.



En este contexto, la reunión examinó la aplicación del Programa de Cooperación Turística CLMV para 2025-2026 y aprobó el Plan de Acción Conjunta sobre Cooperación Turística CLMV para 2026-2028.



El plan establece cinco prioridades: facilitar los viajes y reforzar la conectividad regional; impulsar la promoción conjunta de la marca «Cuatro países, un destino» mediante herramientas digitales y el turismo inteligente; desarrollar las capacidades y mejorar la gestión turística; promover un turismo sostenible, responsable y basado en las comunidades, junto con la valorización de la cultura y el patrimonio; y ampliar la cooperación con los socios para el desarrollo.



Lam Thi Phuong Thanh instó a los cuatro países a establecer objetivos e indicadores concretos para el período 2026-2028, incluidos los relativos al crecimiento de las llegadas internacionales, los viajes intrarregionales, el desarrollo de productos turísticos conjuntos y la apertura de nuevas rutas aéreas directas.



Estos objetivos permitirán contar con una base más clara para evaluar la eficacia del mecanismo de cooperación en la próxima reunión, afirmó.



La 9.ª Reunión de Ministros de Turismo del CLMV está prevista para 2028 en Camboya./.

VNA