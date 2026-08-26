Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam recibe a la embajadora de Mongolia

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en Hanoi a la embajadora de Mongolia, Ganbaatar Hulan, con motivo del inicio de su mandato en el país.
El titular del Legislativo destacó el vigoroso desarrollo de la amistad tradicional entre ambos países, especialmente desde el establecimiento oficial de la Asociación Integral Vietnam-Mongolia durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de Vietnam, To Lam, a Mongolia en septiembre de 2024.
Thanh Man valoró los esfuerzos de los ministerios, sectores y localidades de ambos países para poner en práctica los acuerdos alcanzados por sus dirigentes, así como el fortalecimiento de la cooperación parlamentaria mediante intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, contribuyendo a consolidar la confianza política y el entendimiento mutuo entre los dos pueblos.
Afirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam está dispuesta a crear condiciones favorables para que la embajadora cumpla eficazmente su misión en Vietnam. Asimismo, la invitó a seguir desempeñando su papel como puente de amistad, promover los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel, y favorecer la creación de mecanismos de diálogo periódicos y sustanciales entre los órganos legislativos de ambos países.
También pidió reforzar la cooperación económica con el objetivo de elevar rápidamente el comercio bilateral a 200 millones de dólares y posteriormente alcanzar los 500 millones de dólares.
Por su parte, Ganbaatar Hulan felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y por el fortalecimiento de su posición en la región y en el mundo. Afirmó que Mongolia siempre concede importancia a sus relaciones con Vietnam, al que considera su “tercer vecino” y uno de sus principales socios en el Sudeste Asiático.
Se comprometió a trabajar durante su mandato para fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión, así como los intercambios entre ambos pueblos.
La embajadora también expresó su voluntad de ampliar la cooperación parlamentaria, especialmente entre las comisiones especializadas, los grupos de amistad parlamentaria, los jóvenes parlamentarios, las parlamentarias y los órganos de asistencia de los dos órganos legislativos.
Ganbaatar Hulan afirmó finalmente que está dispuesta a trabajar en estrecha coordinación con los ministerios, sectores, organizaciones y localidades vietnamitas para elevar la Asociación Integral Vietnam-Mongolia a un nuevo nivel y hacer que las relaciones bilaterales sean más eficaces, sustanciales y profundas./.
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