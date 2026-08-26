Ciudad Ho Chi Minh rinde homenaje a líderes revolucionarios con motivo del Día Nacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Una delegación de las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh, encabezada por el miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de la urbe, Tran Luu Quang, rindió homenaje esta mañana al Presidente Ho Chi Minh con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional.



La delegación, integrada por representantes del Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, depositó flores ante el monumento al líder de la revolución, ubicado en el parque de la calle peatonal Nguyen Hue.



Los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria del Presidente Ho Chi Minh y expresaron su profundo reconocimiento por sus contribuciones a la gloriosa causa revolucionaria del Partido y la nación.



Asimismo, reafirmaron su determinación de seguir estudiando y aplicando su pensamiento, ética y estilo, y de unir esfuerzos para construir una Ciudad Ho Chi Minh de desarrollo rápido y sostenible, con una buena calidad de vida, civilizada, moderna y solidaria.



Posteriormente, la delegación acudió al Museo Ton Duc Thang, donde rindió homenaje y ofreció incienso y flores al Presidente Ton Duc Thang. Los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria del líder de la clase obrera, fundador de la organización Cong Hoi Do (Sindicato Rojo), creada para responder a las necesidades del movimiento obrero vietnamita.

El secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, ofrece incienso en el Cementerio de los Mártires municipal. (Fuente: VNA)



Sus contribuciones marcaron un punto de inflexión en el movimiento revolucionario por la liberación nacional y aportaron de manera significativa a la lucha de la clase obrera mundial. Ton Duc Thang dejó al pueblo vietnamita un valioso legado de pensamiento, ética y estilo de un combatiente revolucionario, además de ser un símbolo de la gran unidad entre compatriotas, camaradas y amigos internacionales.



Antes de estas actividades, la delegación había visitado el Cementerio de los Mártires de Ciudad Ho Chi Minh, donde depositó una ofrenda floral, ofreció incienso y guardó un minuto de silencio en homenaje a las Madres Heroicas de Vietnam y a los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la liberación nacional, la independencia y la libertad, así como por la construcción y defensa de la Patria y el bienestar del pueblo.



Tras la ceremonia, los delegados acudieron a las tumbas para encender incienso en memoria de los caídos. Posteriormente, visitaron el Cementerio de Ciudad Ho Chi Minh (Lac Canh), donde rindieron homenaje a las generaciones de dirigentes y veteranos revolucionarios que realizaron importantes contribuciones a la construcción y defensa de la Patria.



Ese mismo día, otras delegaciones de las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh visitaron y rindieron homenaje a las Madres Heroicas de Vietnam y a los héroes y mártires en el Templo Conmemorativo de los Mártires de Ben Duoc, el Cementerio de los Mártires de Cu Chi, la Casa Conmemorativa de las Madres Heroicas de Vietnam y los cementerios de beneficiarios de políticas y de los mártires en las zonas de Ba Ria-Vung Tau y Binh Duong.



Con motivo de estas conmemoraciones, numerosos funcionarios, soldados, ciudadanos y delegaciones procedentes de distintos lugares, tanto dentro como fuera de Ciudad Ho Chi Minh, también acudieron al parque del monumento al Presidente Ho Chi Minh, y al Museo Ton Duc Thang para rendir homenaje a ambos líderes./.