Sociedad

Líder vietnamita llama a los ex jóvenes voluntarios a mantener vivo su legado y seguir contribuyendo al país

El líder vietnamita To Lam llama a los ex jóvenes voluntarios de Vietnam a preservar sus tradiciones, fortalecer la solidaridad y seguir contribuyendo a la sociedad.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, posa una foto con los delegados (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, posa una foto con los delegados (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, llamó a los ex jóvenes voluntarios a mantener vivo su legado, preservar la camaradería y seguir contribuyendo a la sociedad mediante nuevas formas de participación acordes con las condiciones actuales.

El llamamiento fue formulado durante un encuentro celebrado esta tarde en Hanoi con delegados destacados que participan en el V Congreso Nacional de la Asociación de Ex Jóvenes Voluntarios de Vietnam, período 2026-2031.

To Lam destacó que el Partido, el Estado y el pueblo reconocen y valoran las contribuciones y sacrificios de los jóvenes voluntarios, al tiempo que elogió los resultados alcanzados por la Asociación durante el último mandato.

Según el informe presentado en la reunión, las organizaciones de la Asociación en todos los niveles han impulsado diversas actividades de apoyo a sus miembros, movilizando recursos sociales para ayudar a personas en dificultades, construir y reparar viviendas, entregar becas, regalos y medios de subsistencia, así como promover iniciativas de ayuda mutua para desarrollar actividades económicas y estabilizar la vida.

Los ex jóvenes voluntarios también mantienen un papel activo y ejemplar en sus comunidades mediante actividades humanitarias, apoyo a personas vulnerables y acciones destinadas a conectar a distintas generaciones.

El mandatario subrayó que la misión de los ex jóvenes voluntarios no terminó con la guerra. En tiempos de paz, renovación y desarrollo, ese legado debe continuar a través de formas de participación adaptadas a la edad, la salud y las condiciones de vida de sus miembros, así como a las necesidades del país.

Recordó que, si durante la guerra los jóvenes voluntarios abrían caminos para facilitar el avance de las tropas, hoy los ex miembros de esta fuerza pueden seguir “abriendo caminos” en la preservación de las tradiciones, el espíritu de renovación y la responsabilidad ciudadana, ayudando a las nuevas generaciones a avanzar con firmeza.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)



Ante las oportunidades y desafíos que enfrenta Vietnam y las ambiciosas metas de desarrollo trazadas, el dirigente pidió al Congreso debatir de manera democrática y responsable, evaluar objetivamente los resultados, identificar las deficiencias y definir orientaciones y soluciones ajustadas a la realidad.

Asimismo, instó a preservar los valores, las tradiciones y los nobles objetivos de la Asociación para convertirla en un espacio común de unidad y confianza de los ex jóvenes voluntarios. Las actividades deben estar centradas en los miembros y las bases, ser prácticas, transparentes y eficaces, prestando especial atención a las personas de edad avanzada, con problemas de salud o en circunstancias difíciles.

La educación sobre las tradiciones también debe recibir un nuevo impulso. To Lam pidió recopilar, verificar, conservar y digitalizar documentos, memorias, fotografías y objetos históricos, además de organizar encuentros, seminarios, visitas a lugares históricos y actividades que permitan acercar este legado a los jóvenes, especialmente en el entorno digital.

La transmisión de la historia, señaló, debe ser veraz, sencilla y convincente, y adaptarse a las formas en que las nuevas generaciones reciben y procesan la información.

Al mismo tiempo, los miembros de la Asociación deben continuar dando ejemplo en la vida social y participar, dentro de sus posibilidades, en la construcción del Partido, las autoridades y el sistema político a nivel local. También pueden contribuir a la elaboración de políticas, promover estilos de vida civilizados, preservar la seguridad y el orden, proteger el medio ambiente, responder a los desastres naturales, cuidar a las personas vulnerables y fortalecer la solidaridad comunitaria.

To Lam pidió además modernizar el contenido y los métodos de trabajo de la Asociación, con una organización más ágil, flexible y cercana a las bases, donde los resultados sean el principal criterio de evaluación. En este sentido, llamó a evitar el formalismo y la burocratización, y a multiplicar los modelos eficaces, las iniciativas innovadoras y los ejemplos de ex jóvenes voluntarios destacados por sus actividades económicas, conducta ejemplar y contribuciones a la sociedad.

Expresó su confianza en que los valores que caracterizaron a los jóvenes voluntarios continuarán vigentes en las nuevas circunstancias: la valentía demostrada durante la guerra debe convertirse hoy en fortaleza para afrontar las dificultades; el espíritu de abrir caminos, en impulso para la innovación; y la camaradería, en solidaridad y responsabilidad social.

To Lam pidió a cada dirigente y miembro de la Asociación mantener viva la tradición, preservar la camaradería y reforzar la confianza, para que la historia no caiga en el olvido, ningún antiguo compañero quede atrás y los ex jóvenes voluntarios continúen acompañando al Partido, al Estado y al pueblo en el camino hacia un país próspero, civilizado y feliz./.

VNA
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