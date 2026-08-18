Vietnam impulsa el transporte multimodal para modernizar su infraestructura

Hanoi (VNA) - Vietnam busca fortalecer la conexión entre los distintos medios de transporte y desarrollar un sistema multimodal más integrado para responder al creciente volumen de mercancías, reducir la presión sobre las carreteras y mejorar la competitividad nacional, en línea con la orientación de desarrollar una infraestructura moderna, sincronizada y con capacidad para impulsar el crecimiento.



En una reciente reunión con el Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en el Gobierno y organismos pertinentes sobre la Resolución 13-NQ/TW, del 16 de enero de 2012, y la Conclusión 72-KL/TW, del 23 de febrero de 2024, relativas al desarrollo de una infraestructura integral para convertir a Vietnam básicamente en un país industrial orientado hacia modernidad, el secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, destacó la necesidad de concentrar recursos en los sistemas de infraestructura estratégica.



Entre las prioridades figura la finalización de los corredores de transporte y logística Norte-Sur y Este-Oeste, así como el desarrollo del transporte fluvial, marítimo, ferroviario nacional y ferroviario urbano, asociado con la transferencia de tecnología y el desarrollo de la industria nacional.



Según la planificación hasta 2030, con visión a 2050, la provincia sureña de Tay Ninh desarrollará 66 puertos de carga interiores, modernizando los existentes e invirtiendo en nuevos según las necesidades socioeconómicas. (Foto: VNA)



Según el Ministerio de Construcción, el transporte multimodal todavía representa menos del 10% del volumen total de mercancías transportadas en Vietnam. El transporte por carretera concentra el 75,1%, seguido por el fluvial interior, con el 19,8%; el marítimo, con el 4,9%; el ferroviario, con el 0,18%, y el aéreo, con apenas el 0,02%.



El predominio del transporte por carretera responde, entre otros factores, a que las modalidades ferroviaria, fluvial y marítima todavía no han aprovechado plenamente su potencial debido a la falta de puntos eficaces de consolidación de mercancías, estaciones de transbordo y puertos secos (ICD).



Do Cong Thuy, subdirector del Departamento de Transporte y Seguridad Vial del Ministerio de Construcción, señaló que el sistema de transporte multimodal del país se organiza actualmente en cuatro grandes corredores económicos: Norte-Sur, Este-Oeste, la zona logística del Norte y la zona logística del Sur.



Sin embargo, la conexión entre los distintos medios de transporte en estos corredores sigue siendo limitada. El cambio de la estructura del transporte hacia las vías fluviales interiores y el ferrocarril avanza lentamente, lo que incrementa la presión sobre el transporte por carretera. La conexión entre el ferrocarril, las vías fluviales y los puertos marítimos tampoco se ha desarrollado de manera sincronizada, mientras que la red de puertos secos destinada a conectar las diferentes modalidades continúa siendo limitada.



Al mismo tiempo, la demanda de transporte de mercancías en Vietnam registra un fuerte crecimiento. En 2025, el valor del comercio exterior alcanzó casi 930 mil millones de dólares, mientras que el volumen de mercancías transportadas superó los 3 mil millones de toneladas, un aumento del 14,1% interanual.



El transporte por carretera registró el mayor crecimiento, con más de 2,2 mil millones de toneladas, un aumento del 14,7%. Por su parte, el volumen de contenedores gestionados por los puertos marítimos se aproximó a 34,3 millones de TEU, un incremento del 12%.



Estos resultados contribuyeron de manera importante al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam, que alcanzó el 8,02% en 2025, la tasa más alta del período 2011-2025. Al mismo tiempo, el aumento de la demanda constituye un impulso para fortalecer la conexión y desarrollar el transporte multimodal en los próximos años.



En este contexto, el desarrollo del transporte multimodal no se limita a una cuestión de conexión de infraestructuras, sino que también está relacionado con la competitividad nacional, la seguridad económica y la orientación de Vietnam hacia convertirse en un centro regional y mundial de tránsito de mercancías. Por ello, el fortalecimiento de la conectividad, junto con la transformación digital y ecológica del sector, constituye una necesidad.



El ministro de Construcción, Tran Hong Minh, ha prestado especial atención a la identificación y el desarrollo de corredores prioritarios de transporte multimodal tras la reorganización administrativa de las provincias y ciudades. También ha pedido reorganizar el sistema de transporte para aprovechar las ventajas de cada modalidad y garantizar una conexión eficaz.



De acuerdo con esta orientación, el transporte por carretera debe desempeñar principalmente funciones de conexión y transbordo, incluidos los tramos iniciales y finales; el ferrocarril debe asumir el traslado de grandes volúmenes a larga distancia; el transporte marítimo debe encargarse principalmente de las mercancías de importación y exportación; las vías fluviales asumir el trasiego de grandes volúmenes a bajo costo, y el transporte aéreo debe atender las mercancías que requieren rapidez y aquellas de alto valor.



Por su parte, el Ministerio de Construcción continúa perfeccionando las instituciones y políticas y estudiando experiencias internacionales para aplicar de manera coordinada las orientaciones destinadas a fortalecer la conexión y desarrollar el transporte multimodal.



El enfoque de las políticas pasará de desarrollar cada modalidad por separado a organizar un sistema integrado de transporte basado en cadenas conectadas. Asimismo, se busca pasar de inversiones individuales en infraestructura a la construcción de infraestructuras sincronizadas y modernas a lo largo de corredores multimodales con alta conectividad, así como de un modelo de gestión fragmentado a una administración del sistema basada en datos y plataformas digitales.



El Ministerio de Construcción también está recopilando opiniones de ministerios, organismos, localidades, asociaciones y empresas para incorporarlas al proyecto de Estrategia de Desarrollo de Servicios de Transporte hasta 2035, con visión hacia 2050, así como a los planes sectoriales de las cinco áreas del transporte.



El objetivo es garantizar una conexión coordinada entre las distintas modalidades mediante políticas, planificación, infraestructura, transformación digital y ecológica, además del desarrollo de empresas especializadas en transporte multimodal, de manera que cada modalidad pueda cumplir adecuadamente su función.



Según la orientación planteada por To Lam, para 2045 Vietnam deberá contar con un sistema de infraestructura sincronizado, inteligente, verde, seguro y altamente resiliente, capaz de conectar con fluidez todo el territorio y vincular la economía nacional con el mercado mundial./.