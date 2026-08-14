Tres detenidos tras la suspensión de vuelos en Tan Son Nhat por cometas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Policía del barrio de Binh Hung Hoa, en Ciudad Ho Chi Minh, informó hoy de la detención de tres personas para interrogarlas por su presunta relación con el vuelo de objetos que pusieron en riesgo la seguridad aérea y obligaron al Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat a suspender temporalmente los despegues y aterrizajes.



Los tres individuos fueron identificados como Than Van Tan, de 42 años y natural de la provincia de Bac Ninh; Ton Van Chinh, de 47 años, procedente de Hung Yen; y Tran Vo Hong Phat, de 26 años, oriundo de Dong Thap.



Según las investigaciones, los tres hicieron volar en la tarde del 13 de agosto tres cometas de tipo flauta provistas de luces intermitentes en un espacio abierto del Parque Industrial Tan Binh, ubicado en ese distrito. Than Van Tan declaró ser el propietario de las cometas y explicó que el grupo se había conocido a través de una comunidad de Facebook dedicada a los aficionados a este tipo de artefactos.



Alrededor de las 19:40 horas de ese día, las unidades de control aéreo detectaron varios objetos no identificados, inicialmente sospechosos de ser vehículos aéreos no tripulados, cerca del puente Tham Luong. A las 20:02 horas, los objetos fueron localizados en el distrito de Tay Thanh, directamente en la ruta de aproximación de las aeronaves que se disponían a aterrizar.



Por razones de seguridad, la Autoridad Aeroportuaria del Sur ordenó la suspensión temporal de todos los despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Tan Son Nhat. Las aeronaves que se disponían a aterrizar tuvieron que mantenerse en espera, mientras que los vuelos de salida fueron retenidos temporalmente en tierra.



Las operaciones aéreas se reanudaron a las 20:16 horas, después de que las autoridades determinaran que las condiciones eran seguras. La suspensión, que se prolongó durante 14 minutos, provocó retrasos en cadena y afectó a 21 vuelos. La investigación permitió localizar el origen de los objetos: tres cometas de tipo flauta con luces intermitentes, lanzadas desde un área abierta situada a unos 2,5 kilómetros del aeropuerto.



En un momento dado, alcanzaron una altura aproximada de 400 metros e ingresaron en el espacio aéreo utilizado por las aeronaves durante la aproximación para el aterrizaje.



Los agentes incautaron las tres cometas y trasladaron a los tres implicados a la comisaría para interrogarlos y determinar si procede presentar cargos contra ellos. En la tarde del 11 de agosto, el aeropuerto también tuvo que suspender en dos ocasiones los despegues y aterrizajes después de que los pilotos avistaran repetidamente vehículos aéreos no tripulados a altitudes de entre 550 y 900 metros en la zona de aproximación. Esos incidentes afectaron a 56 vuelos.



Las autoridades instaron a la ciudadanía a respetar las normas de seguridad aérea y a abstenerse de volar cometas o globos, operar vehículos aéreos no tripulados o liberar objetos que puedan desplazarse libremente en zonas susceptibles de afectar las operaciones aéreas, a fin de prevenir incidentes potencialmente graves./.

VNA