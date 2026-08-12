Intercambios populares crean base sólida para nexos entre Vietnam y Nueva Zelanda

Wellington (VNA)- La elevación de los nexos entre Vietnam y Nueva Zelanda al nivel de Asociación Estratégica Integral ofrece una base sólida para impulsar la cooperación, aunque el éxito de los nexos bilaterales no solo depende de los vínculos entre ambos gobiernos, sino también, en gran medida, de los lazos entre los pueblos.



Así lo afirmó Anand Satyanand, presidente interino de la Asociación de Amistad Nueva Zelanda-Vietnam (NZVFA), en declaraciones con la Agencia Vietnamita de Noticias, con motivo de la visita de Estado a Nueva Zelanda del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



Según Anand, la visita del líder vietnamita constituye una fuente de aliento para la asociación y, al mismo tiempo, reafirma el importante papel de los intercambios entre los pueblos en el conjunto de las relaciones bilaterales.



Estos vínculos se construyen a través de los estudiantes, las familias, las comunidades, los profesionales, las empresas, las actividades culturales y la amistad entre los ciudadanos de ambos países, precisó.



Al evaluar el potencial de cooperación en la nueva etapa, señaló que, después de 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y la elevación de los vínculos a una Asociación Estratégica Integral, ambos países aún cuentan con un amplio margen para acercar más a sus pueblos.



Los acuerdos entre los gobiernos son importantes, pero son precisamente las relaciones entre las personas las que otorgan fuerza y un significado duradero a la asociación, afirmó.



A su juicio, la educación es uno de los ámbitos con mayor potencial de cooperación, desde la formación de competencias y la colaboración en investigación hasta los intercambios estudiantiles y los programas de prácticas.



Ambos países también deben crear más oportunidades para que las nuevas generaciones participen en programas de intercambio, actividades de voluntariado, iniciativas empresariales y proyectos conjuntos, contribuyendo así a formar una generación con un mayor conocimiento mutuo y capaz de convertirse en amigo y socio a largo plazo.



La cultura y el turismo constituyen también importantes puentes que ayudan a los ciudadanos de ambos países a conocerse mejor y valorar mutuamente sus respectivos países, al tiempo que abren nuevas oportunidades de cooperación económica.



El presidente interino de la NZVFA destacó especialmente el papel de la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda como un importante puente de conexión, contribuyendo a acercar la Asociación Estratégica Integral a la vida cotidiana de la población.



Al referirse a las medidas para fortalecer los intercambios entre los pueblos, Anand consideró necesario crear más oportunidades de contacto regular mediante actividades culturales, apoyo a los estudiantes, visitas a las comunidades, redes profesionales y programas de intercambio. La amistad, subrayó, debe cultivarse en la vida cotidiana y no limitarse únicamente a los grandes acontecimientos.



También propuso invertir más en las nuevas generaciones a través de programas de mentoría y redes destinadas a estudiantes, expertos jóvenes y futuros líderes. Las instituciones educativas pueden convertirse en puentes eficaces mediante la enseñanza de idiomas, la investigación conjunta, los intercambios estudiantiles y el fortalecimiento de los vínculos entre antiguos alumnos.



Según el presidente interino de la NZVFA, las comunidades locales de Nueva Zelanda también pueden contribuir a construir una confianza y un entendimiento duraderos, ayudando a que los estudiantes, turistas y familias vietnamitas se sientan bienvenidos.



Anand afirmó que la NZVFA desea contribuir a conectar todos estos elementos y complementar la diplomacia oficial mediante el fortalecimiento de la confianza, la amistad y el entendimiento mutuo, creando así una sólida base social para el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda en el futuro./.

VNA