Experto: Visita de máximo dirigente vietnamita dará nuevo impulso a nexos con Nueva Zelanda

Wellington (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Nueva Zelanda constituye una importante oportunidad para que ambos países impulsen la implementación sustantiva de su Asociación Estratégica Integral y amplíen la cooperación en diversos ámbitos.



Así lo afirmó el profesor emérito Roberto Rabel, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Victoria de Wellington, en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



Según el profesor Rabel, la visita permitirá a los dirigentes de ambos países intercambiar directamente orientaciones de cooperación y dar continuidad a la visita a Vietnam del primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, en 2025. El mantenimiento de los intercambios de alto nivel demuestra el compromiso de ambas partes de concretar el marco de la Asociación Estratégica Integral.



Entre las áreas con gran potencial figuran el comercio, la inversión, la diplomacia regional, la seguridad, la respuesta al cambio climático, la innovación, la transformación digital, el turismo y la educación, opinó, y agregó que ambos países ya cuentan con una sólida base de cooperación a través de marcos como el CPTPP y el AANZFTA.



La educación es considerada un ámbito con una base sólida, pero que aún ofrece un amplio margen de desarrollo. El profesor Rabel destacó los programas de cooperación de larga data entre la Universidad Victoria de Wellington, la Academia Diplomática de Vietnam y la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh.



Señaló que ambos países pueden ampliar la cooperación entre instituciones educativas, en la formación profesional, la enseñanza del inglés y el desarrollo de recursos humanos.



A su juicio, una fuerza laboral altamente cualificada constituye una base fundamental para que Vietnam alcance el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, y Nueva Zelanda puede seguir contribuyendo mediante programas de formación en ambos países.



En cuanto a los desafíos regionales, el profesor Rabel consideró que Vietnam y Nueva Zelanda tienen perspectivas diferentes, pero complementarias. Ambos países pueden reforzar la coordinación para consolidar el multilateralismo, aumentar la resiliencia frente a las perturbaciones económicas y geopolíticas y mantener una región del Indo-Pacífico en paz, estable e inclusiva.



El experto valoró la política exterior independiente de Vietnam y consideró que ambos países pueden coordinar sus esfuerzos para potenciar el papel de la diplomacia y la cooperación multilateral y limitar los efectos negativos de la competencia entre las grandes potencias. También destacó la importancia de mantener la centralidad de la ASEAN y promover un enfoque basado en las normas internacionales.



En el ámbito bilateral, el profesor Rabel propuso aprovechar la visita para identificar áreas concretas de coordinación, incluida la seguridad marítima.



Vietnam y Nueva Zelanda comparten intereses a la hora de garantizar la libertad de navegación, resolver las disputas por medios pacíficos, gestionar de manera sostenible los recursos marinos y defender el derecho internacional.



Ambos países pueden compartir experiencias y seguir respaldando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Al evaluar los objetivos de desarrollo de Vietnam para 2045, señaló que el país cuenta con numerosas oportunidades en materia de comercio, inversión y recursos humanos, pero necesita mantener el crecimiento, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, fomentar el espíritu empresarial y aprovechar las ventajas de una población joven.



El profesor Rabel subrayó que el éxito de la Asociación Estratégica Integral no dependerá únicamente de los Gobiernos, sino también de la participación de las empresas, las instituciones educativas y los pueblos de ambos países.



Se espera que la visita genere un nuevo impulso para ampliar los vínculos y llevar a una mayor profundidad, con resultados concretos y duraderos, la cooperación en ámbitos que van desde la educación y el desarrollo de recursos humanos hasta la seguridad marítima y la cooperación multilateral./.

VNA