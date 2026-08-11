Vietnam y Nueva Zelanda impulsan nuevos avances en su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, realizará una visita de Estado a Nueva Zelanda del 12 al 14 de agosto, por invitación de la gobernadora general Cindy Kiro, en la primera visita de este tipo de un secretario general del Partido y jefe de Estado de Vietnam al país oceánico.



La visita se produce en un contexto de relaciones bilaterales positivas y estables, sustentadas en una elevada confianza política y una confianza estratégica cada vez más consolidada. También refleja la importancia que Vietnam concede a Nueva Zelanda, socio de Asociación Estratégica Integral, y a la región del Pacífico Sur.



Relaciones políticas estrechas y basadas en la confianza

Vietnam y Nueva Zelanda establecieron relaciones diplomáticas el 19 de junio de 1975 y elevaron sus vínculos a Asociación Integral en 2009, Asociación Estratégica en 2020 y Asociación Estratégica Integral en febrero de 2025, con motivo de la visita oficial a Vietnam del primer ministro Christopher Luxon.



Ambas partes implementan actualmente el Programa de Acción para la ejecución de la Asociación Estratégica Integral para el período 2025-2030, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a tres mil millones de dólares. Los mecanismos de cooperación, incluidos la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, las consultas políticas a nivel viceministerial, el Diálogo sobre Asuntos Marítimos, el Comité Mixto de Economía y Comercio y los mecanismos de cooperación en defensa, funcionan de manera efectiva.



En el ámbito multilateral, ambos países mantienen una estrecha coordinación en las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Reunión Asia-Europa (ASEM), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros mecanismos, además de promover la cooperación en el marco del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Área de Libre Comercio de la ASEAN, Australia y Nueva Zelanda (AANZFTA). Vietnam ejerce actualmente el papel de coordinador de las relaciones ASEAN-Nueva Zelanda para el período 2024-2027.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam y primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon (Fuente: VNA)



Amplio potencial para la cooperación económica y comercial

Vietnam es actualmente el decimocuarto socio comercial de Nueva Zelanda a nivel mundial. El comercio bilateral alcanzó 1,3 mil millones de dólares en 2023 y 2024, y aproximadamente dos mil millones de dólares en 2025. Ambos países están adoptando medidas para alcanzar cuanto antes el objetivo de tres mil millones de dólares en 2026, mediante la apertura de los mercados agrícolas, la eliminación de barreras técnicas y el aprovechamiento eficaz de los acuerdos de libre comercio.



Según el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong, las economías de ambos países presentan un alto grado de complementariedad: Vietnam cuenta con un amplio mercado, un rápido crecimiento y una sólida capacidad productiva, mientras Nueva Zelanda destaca por sus variedades agrícolas, tecnologías poscosecha, gestión de cadenas de valor y agricultura de bajas emisiones.



Ambas partes amplían la cooperación en agricultura inteligente, adaptación al cambio climático, mercados de carbono, educación, salud, inteligencia artificial y economía digital. Los proyectos apoyados por Nueva Zelanda en el delta del río Mekong han contribuido a aumentar los ingresos de los agricultores y reducir en un 50% las emisiones derivadas del cultivo de arroz.



Los agricultores de la Cooperativa de Mangos de Cu Lao Gieng en la provincia de An Giang inspeccionan la calidad de los mangos según los estándares GlobalGAP antes de la cosecha, para su exportación al mercado de Nueva Zelanda (Fuente: VNA)

Nueva Zelanda es también un importante socio de desarrollo y educativo de Vietnam, al que proporciona asistencia oficial para el desarrollo, transferencia de conocimientos y formación de recursos humanos, además de apoyar la agricultura, la respuesta al cambio climático y la gestión de desastres.



La cooperación en defensa y seguridad continúa avanzando en ámbitos como el mantenimiento de la paz, la seguridad marítima, el desminado, la lucha contra la delincuencia transnacional y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.



La visita de To Lam constituye una oportunidad para reafirmar la confianza política, impulsar la cooperación en áreas de interés común y concretar nuevos resultados en la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Nueva Zelanda./.