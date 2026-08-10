Organizaciones de vietnamitas en Laos rinden homenaje a Xaysomphone Phomvihane

Vientiane (VNA)- Una delegación de la Asociación General de Vietnamitas en Laos, la Asociación de Vietnamitas de Vientiane y la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos (AVILA) acudió hoy a rendir homenaje al Xaysomphone Phomvihane, difunto presidente de la Asamblea Nacional de Laos.



En el libro de condolencias, la Asociación General de Vietnamitas en Laos y la Asociación de Vietnamitas de la capital Vientiane expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane y subrayaron que su partida no solo constituye una gran pérdida para el Partido, el Estado y el pueblo de Laos, sino también la pérdida de un amigo y camarada cercano y entrañable del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.



La comunidad vietnamita en Laos expresó su respetuoso recuerdo y trasladó sus más profundas condolencias al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Laos, así como a la familia de Xaysomphone Phomvihane.

La Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos rindió homenaje al camarada Xaysomphone Phomvihane. Foto: VNA





La Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos expresó su pesar por la partida de un dirigente que realizó importantes contribuciones a la construcción y el desarrollo de Laos y al fortalecimiento de la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



La asociación también reconoció la atención y el apoyo brindados por el camarada a la promoción de la cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países y transmitió sus profundas condolencias al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente para la Construcción Nacional de Laos y la familia de Xaysomphone.



La visita de la comunidad vietnamita y la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos para rendir homenaje y firmar el libro de condolencias refleja los estrechos lazos de afecto, solidaridad y gratitud hacia el país y el pueblo de Laos, y contribuye a fortalecer y consolidar aún más la duradera relación de solidaridad especial entre las dos naciones./.









