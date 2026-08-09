Vietnam e India refuerzan su cooperación en investigación y asesoramiento estratégico

Nueva Delhi (VNA)- En el marco de su visita de trabajo en la India los días 6 y 7 de agosto, una delegación de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS), encabezada por su vicepresidente, el profesor asociado y doctor Ta Minh Tuan, mantuvo reuniones con varios destacados institutos de investigación y organizaciones de asesoramiento estratégico anfitriones.



Durante el encuentro con científicos del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo Industrial de India (ISID), encabezados por su director, el profesor Nagesh Kumar, ambas partes destacaron el potencial de cooperación en los ámbitos de la investigación sobre políticas económicas, el desarrollo industrial, la innovación y la transferencia de tecnología.



Minh Tuan propuso que la VASS y el ISID elaboren próximamente una hoja de ruta concreta, que incluya la creación de un grupo conjunto de investigación, la organización de seminarios sobre comercio, inversión y cooperación tecnológica entre Vietnam e India, así como el establecimiento de un mecanismo de intercambio periódico entre ambos institutos.



La VASS también manifestó su disposición a recibir a investigadores del ISID para estancias de investigación de corta duración en Vietnam.



En la sesión de trabajo con el Instituto Indio de Administración Pública (IIPA), ambas partes se centraron en la cooperación en los ámbitos de la gobernanza pública, la formación de recursos humanos y el asesoramiento estratégico.



El profesor Surendrakumar Bagde, jefe del IIPA, afirmó que el instituto está dispuesto a reforzar su cooperación con la VASS mediante la organización conjunta de seminarios, la publicación de libros y artículos conjuntos, el intercambio de investigadores y el apoyo a investigadores de la VASS para publicar en las revistas científicas del IIPA.



Las dos partes también debatieron la posibilidad de establecer programas de formación adaptados a las necesidades de Vietnam en el marco del Programa de Cooperación Económica y Técnica de India (ITEC), y acordaron establecer un punto de contacto para implementar gradualmente los distintos ámbitos de cooperación.



En el ámbito de la investigación estratégica y el diálogo político, la delegación trabajó con la Fundación de Estudios de Observadores (ORF), uno de los principales organismos de investigación y análisis estratégico de India. Ambas partes valoraron las perspectivas de cooperación en investigaciones sobre las relaciones Vietnam-India, la región del Indo-Pacífico, la conectividad económica, el comercio, las inversiones, las tecnologías y la innovación, así como cuestiones regionales e internacionales.



La VASS propuso coordinar la organización de seminarios, mesas redondas y diálogos políticos, al tiempo que se fomentan las investigaciones, las publicaciones conjuntas y los intercambios de expertos e investigadores.



En particular, las dos partes manifestaron su disposición a recibir mutuamente a investigadores para estancias de investigación de corta duración, con el fin de fortalecer los intercambios profesionales y desarrollar proyectos conjuntos de investigación.



El 7 de agosto, la delegación visitó la Embajada de Vietnam en India. El encargado de negocios Tran Thanh Tung afirmó que la Embajada continuará acompañando y apoyando a la VASS en la ampliación de su red de socios y la implementación de programas de cooperación en los ámbitos de la investigación y los intercambios académicos en el futuro./.

VNA