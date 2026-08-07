Asamblea Nacional de Vietnam debate reformas para simplificar trámites administrativos

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam escuchó hoy la presentación y el informe de verificación de los proyectos de ley sobre la modificación y complementación de varios artículos de diez leyes relacionadas con los procedimientos administrativos y las condiciones para hacer negocios en los sectores de agricultura y medio ambiente, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.

De ese modo abordaron la modificación de las leyes de Frecuencias Radioeléctricas, de Telecomunicaciones, de Transacciones Electrónicas y de Transferencia de Tecnología; así como del proyecto de Ley de Desarrollo Urbano.

Al presentar el proyecto de ley que modifica esas diez normativas legales, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung, señaló que la iniciativa tiene como objetivo institucionalizar las directrices del Partido sobre la reducción, descentralización y simplificación de los procedimientos administrativos y las condiciones empresariales, con el fin de mejorar el entorno de negocios, fortalecer la eficacia de la gestión estatal y modernizar la administración pública.

El proyecto modifica disposiciones de diez leyes del ámbito agrícola y ambiental, incluidas las relativas a cultivos, protección y cuarentena vegetal, ganadería, sanidad animal, pesca, geología y minerales, recursos hídricos, riego, meteorología e hidrología y diques.

Al examinar el proyecto, el jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento, Nguyen Thanh Hai, expresó su respaldo a la necesidad de aprobar la ley y consideró que el proyecto se ajusta, en términos generales, a las orientaciones del Partido, los compromisos internacionales de Vietnam y los principios de constitucionalidad y legalidad.

No obstante, advirtió que la reciente aplicación de la resolución gubernamental sobre simplificación administrativa, vigente desde hace poco más de dos meses, hace necesario seguir evaluando su viabilidad y coherencia. En ese sentido, propuso revisar el proyecto, precisar los mecanismos de control posterior, vincular la simplificación de procedimientos con la gestión de riesgos, la infraestructura digital y el intercambio de datos, así como garantizar que las competencias transferidas correspondan a la capacidad de ejecución de las administraciones locales.

Respecto al proyecto de ley que modifica cuatro leyes en los ámbitos de frecuencias radioeléctricas, telecomunicaciones, transacciones electrónicas y transferencia de tecnología, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, explicó que la propuesta no altera el ámbito de aplicación de las normas vigentes, sino que se centra en simplificar procedimientos administrativos y condiciones de inversión, avanzar en la descentralización administrativa y perfeccionar las regulaciones sobre recursos radioeléctricos, infraestructura de telecomunicaciones, recursos de Internet y servicios de confianza digital.

Entre las principales modificaciones figuran cambios en las normas sobre licencias de bandas de frecuencia en casos especiales, la incorporación de mecanismos para compartir infraestructura de telecomunicaciones mediante acuerdos entre empresas, la delimitación del mecanismo de negociación de precios entre operadores y la facultad otorgada al Gobierno para regular el uso compartido de infraestructura con fines de defensa y seguridad.

La Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente coincidió con la orientación general del proyecto, pero recomendó incorporar únicamente las políticas ya aprobadas por las autoridades competentes, sin añadir nuevas medidas. Asimismo, instó al Gobierno a garantizar recursos suficientes para las labores de supervisión posterior, reforzar la interconexión de bases de datos y asegurar la protección de la información, la ciberseguridad y la soberanía sobre el espectro radioeléctrico, además de promulgar de forma sincronizada las normas que desarrollarán la futura ley./.

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