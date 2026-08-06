Vietnam y Malasia impulsan lazos en defensa

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, sostuvo hoy aquí conversaciones con el ministro de Defensa de Malasia, Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin.



Durante el encuentro, Van Giang destacó con satisfacción el sólido desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Malasia, marcado por la histórica elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en noviembre de 2024.



Felicitó al Ministerio de Defensa de Malasia por la exitosa organización de las reuniones militares y de defensa de la ASEAN durante la presidencia malasia del bloque en 2025, contribuyendo a fortalecer el papel central de la ASEAN y a promover la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y el mundo.



El ministro vietnamita valoró positivamente los avances sustanciales de la cooperación bilateral en defensa, especialmente en el intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel, el mantenimiento de mecanismos eficaces de consulta y diálogo, la industria de defensa, la cooperación entre las distintas ramas de las fuerzas armadas, la formación de recursos humanos, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y el apoyo mutuo en mecanismos y foros multilaterales, en particular los liderados por la ASEAN.



Asimismo, instó a ambos ministerios a implementar de manera efectiva los consensos alcanzados por los líderes de alto nivel de los dos países, reflejados en el Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Malasia.



Van Giang propuso continuar promoviendo los intercambios de delegaciones de alto nivel y de otros niveles, fortalecer los mecanismos de consulta y diálogo, ampliar el intercambio de experiencias, impulsar la cooperación entre las distintas ramas militares, la industria de defensa, la formación y el desarrollo de recursos humanos, la sanidad militar y las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. También subrayó la importancia de reforzar la coordinación y el apoyo mutuo para mantener la posición común de la ASEAN respecto a las cuestiones de seguridad regional e internacional.



El titular vietnamita expresó además su deseo de que Malasia apoye la formación en inglés para los oficiales del Ejército Popular de Vietnam y reafirmó la disposición de Vietnam a recibir instructores del Ministerio de Defensa malasio en sus instituciones de formación militar, así como a enviar cadetes vietnamitas a cursos de inglés en Malasia.



También invitó al Ministerio de Defensa de Malasia a seguir enviando oficiales a las academias y escuelas militares vietnamitas para participar en cursos de idioma vietnamita y de formación para funcionarios internacionales de defensa.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Dio la bienvenida a las delegaciones de las academias militares de ambos países para realizar visitas e intercambios académicos, con el fin de fortalecer el entendimiento mutuo, compartir experiencias profesionales y estrechar los vínculos entre ambos pueblos.



Van Giang expresó su confianza en que, sobre la base del excelente momento que atraviesan las relaciones bilaterales y la visita del ministro malasio, la cooperación en defensa entre Vietnam y Malasia continuará desarrollándose de manera sustancial y se consolidará como uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre ambos países.



Aprovechó la ocasión para invitar a los dirigentes del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y las empresas de defensa de Malasia a participar y exhibir sus productos en la III Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para celebrarse en Hanoi en diciembre de este año.



Por su parte, Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin afirmó que su visita constituye una clara muestra de la amistad y la confianza mutua entre Malasia y Vietnam, así como entre sus respectivos ministerios de Defensa. Expresó su deseo de que ambas partes continúen coordinando la implementación de los ámbitos de cooperación acordados, sobre la base de las necesidades e intereses de cada país, contribuyendo a que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Malasia sea cada vez más efectiva y sustancial, en beneficio de la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo.



Durante las conversaciones, ambos ministros también intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional y sobre temas de interés común, incluido el Mar del Este.



Van Giang afirmó que Vietnam desea mantener intercambios y consultas periódicas con Malasia y fortalecer la cooperación práctica entre las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en el mar, contribuyendo a la paz y la estabilidad en la región y más allá.



Asimismo, reiteró el respaldo de Vietnam a la posición común de la ASEAN de resolver todas las diferencias y disputas en el Mar del Este por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), implementar de manera plena y efectiva la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y avanzar hacia la pronta conclusión y firma de un Código de Conducta (COC) eficaz, sustancial y conforme al derecho internacional./.