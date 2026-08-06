Vietnam y Laos impulsan la cooperación científica para el período 2026-2030

Vientiane (VNA) - La Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS) y la Academia Nacional de Política y Administración Pública de Laos (NAPPA) firmaron el 5 de agosto, en Vientiane, un memorando de cooperación científica para el período 2026-2030.



La ceremonia de firma estuvo presidida por Le Van Loi, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la VASS, y Anouphap Tounalom, secretario del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y director de la NAPPA, y contó con la participación de representantes de organismos y sectores de ambos países.



La suscripción del documento constituye un acontecimiento de relevancia política y científica, destinado a concretar y profundizar las orientaciones, resoluciones y políticas de los dos Partidos y Estados.



En un contexto regional e internacional marcado por una evolución compleja, la cooperación entre la NAPPA y la VASS en ciencias sociales y teoría política desempeñará un papel importante a la hora de proporcionar fundamentos teóricos y datos científicos sólidos para la formulación de políticas, directrices y estrategias de desarrollo socioeconómico. Asimismo, contribuirá a estrechar aún más la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los Partidos, Estados y pueblos de Vietnam y Laos.



El memorando para el período 2026-2030 establece cuatro áreas prioritarias de cooperación. La primera abarca la investigación científica y el asesoramiento sobre políticas, mediante la ejecución conjunta de proyectos de investigación, la organización de seminarios y coloquios científicos y la formulación de recomendaciones de políticas para el desarrollo.



La segunda se centra en la formación y el desarrollo de recursos humanos, incluida la cooperación en programas de posgrado de maestría y doctorado, la capacitación avanzada en teoría política, metodología de investigación, idiomas extranjeros y métodos modernos de enseñanza.



La tercera área comprende el intercambio profesional y la integración internacional, a través del intercambio de delegaciones y grupos de especialistas, la participación en foros científicos internacionales y la creación de redes de conocimiento.



La cuarta se refiere al intercambio de datos y la transformación digital, con iniciativas para compartir publicaciones y desarrollar e interconectar bases de datos científicas digitales al servicio de las investigaciones conjuntas.



Ambas partes acordaron implementar el memorando mediante planes de acción concretos de carácter anual. Los titulares de la VASS y la NAPPA reafirmaron además su determinación de promover una cooperación más sustantiva y eficaz, que contribuya activamente a la construcción, defensa y desarrollo de Vietnam y Laos, en aras de una creciente prosperidad y un futuro sostenible para ambos países./.

VNA