Política

Vietnam y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam está dispuesto a cooperar con importantes empresas estadounidenses en diversos ámbitos, especialmente en el campo de la seguridad, las tecnologías de doble uso y las tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la industria de semiconductores y la computación en la nube.

Panorama de la reunión. (Fuente: bocongan.gov.vn)
Panorama de la reunión. (Fuente: bocongan.gov.vn)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam está dispuesto a cooperar con importantes empresas estadounidenses en diversos ámbitos, especialmente en el campo de la seguridad, las tecnologías de doble uso y las tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la industria de semiconductores y la computación en la nube.

Tal información la dio a conocer el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, al recibir la víspera en Hanoi a una delegación empresarial del grupo American Kestrel, encabezada por su fundador y ejecutivo, Patrick Sweeney.

Luong Tam Quang abordó las directrices y políticas de desarrollo de Vietnam, señalando el crecimiento económico de dos dígitos como la meta central para lograr un avance decisivo en la escala, la calidad y la competitividad de la economía, al tiempo que manifestó la determinación de alcanzar con éxito sus dos objetivos centenarios, incluido el de convertir a Vietnam en un estado desarrollado de ingresos altos para 2045.

Con el fin de materializar tales propósitos, Vietnam identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave para el desarrollo nacional, la mejora de la eficiencia en la gestión estatal y el fortalecimiento de las capacidades de defensa y seguridad, reiteró.

El Partido y el Estado han encomendado al Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam el papel fundamental de actuar como organismo permanente para los avances nacionales en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, compartió.

A su vez, Patrick Sweeney afirmó que las empresas estadounidenses están listas para trabajar, intercambiar y cooperar con el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, así como acompañar al país indochino en la implementación de sus objetivos de desarrollo nacional, como contribución a profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones y aportar beneficios tangibles para los pueblos y las comunidades empresariales./.

VNA
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