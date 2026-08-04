Máximo dirigente de Vietnam llama a fortalecer una ASEAN unida y resiliente

Hanoi, (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, reafirmó hoy el compromiso de su país con la construcción de una Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) más unida, sólida y sostenible, durante un encuentro con los embajadores y encargados de negocios de los países miembros del bloque acreditados en Hanoi.



La reunión se celebró con motivo del 59.º aniversario de la fundación de la ASEAN, el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) y el 31.º aniversario del ingreso de Vietnam en la agrupación regional.



To Lam agradeció el apoyo brindado por la ASEAN y sus Estados miembros al proceso de desarrollo de Vietnam y expresó su deseo de que las misiones diplomáticas del bloque continúen desempeñando un papel de puente para fortalecer la cooperación y profundizar las relaciones entre Vietnam y los demás países del Sudeste Asiático.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a embajadores y encargados de negocios de los países miembros de la ASEAN acreditados en Hanoi. (Foto: VNA)

El máximo dirigente valoró los logros alcanzados por la ASEAN en los ámbitos político, de seguridad y defensa nacional, económico, social y cultural, y expresó su confianza en que los Estados miembros mantendrán la unidad, impulsarán la cooperación, reforzarán la centralidad del bloque y harán realidad la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.



Al exponer la política exterior de Vietnam, reiteró que el país seguirá aplicando una línea diplomática de independencia, autodeterminación, autosuficiencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, basada en la diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores.



Subrayó que Vietnam concede una importancia prioritaria a sus vínculos con la ASEAN y considera a la organización como una gran familia y a sus miembros como vecinos cercanos. Asimismo, manifestó la voluntad de profundizar unas relaciones estables, de confianza, sustanciales y duraderas, con el objetivo de construir conjuntamente una Comunidad Regional más cohesionada y fuerte.



En representación de las misiones diplomáticas del bloque, el embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, transmitió los saludos de los líderes de los países miembros a To Lam y felicitó a Vietnam por sus recientes logros en el desarrollo socioeconómico.



El diplomático expresó su confianza en que Vietnam alcanzará sus objetivos estratégicos de convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y un ingreso medio alto para 2030, y en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.



También destacó la contribución de Vietnam durante más de tres décadas como miembro oficial de la ASEAN y elogió la organización del Foro del Futuro de la ASEAN 2026, que, según afirmó, fortaleció la conectividad regional y respaldó los esfuerzos de Filipinas como presidente de la agrupación para impulsar la construcción de la Comunidad y reforzar las relaciones del bloque con sus socios internacionales.



Fernandez III reafirmó además el compromiso de los países miembros con la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, la ejecución de los resultados de la 48.ª Cumbre de la ASEAN, el fortalecimiento de la red de relaciones exteriores del bloque y el mantenimiento de la unidad frente a los desafíos comunes.



Al referirse a las prioridades de cooperación regional, el máximo dirigente de Vietnam señaló que, en un contexto internacional marcado por rápidos y complejos cambios, la ASEAN debe intensificar el diálogo, fortalecer la confianza política, consolidar la solidaridad, aumentar su resiliencia y autonomía estratégica, así como resolver las diferencias mediante mecanismos internos.



Asimismo, instó a promover la cooperación económica, comercial y de inversión entre los Estados miembros y con los socios del bloque, aprovechando los sectores con mayor potencial y complementariedad para reducir las brechas de desarrollo dentro de la ASEAN.



En respuesta, el embajador filipino reiteró el compromiso de los países miembros de seguir coordinando estrechamente con Vietnam para fortalecer tanto las relaciones bilaterales como el proceso de construcción de una Comunidad ASEAN resiliente, dinámica, innovadora y centrada en las personas, en beneficio de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en el Sudeste Asiático y el mundo./.