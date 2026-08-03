Vietnam reduce un 46,3% de sus unidades de base tras reorganización nacional

Hanoi (VNA)- Las 34 provincias y ciudades de Vietnam han completado la reorganización de aldeas y grupos residenciales, un proceso que redujo en un 46,3% el número de estas unidades administrativas de base, informó hoy la viceministra del Interior Nguyen Thi Ha durante la rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a julio de 2026.



La viceministra explicó que la reorganización se llevó a cabo conforme a las directrices del Buró Político y del Gobierno, mediante un proceso coordinado, transparente y democrático que obtuvo un amplio consenso entre los cuadros, militantes del Partido y la población. Esto coadyuvó a preservar la estabilidad política, el orden y la seguridad social en las localidades.



Tras la reestructuración, el número de aldeas y grupos residenciales se redujo de 89.589 a 48.078, es decir, 41.511 unidades menos. Según la funcionaria, esta medida no solo racionaliza el aparato administrativo, sino que también amplía la escala de gestión, incrementa la proporción de unidades que cumplen los estándares establecidos y resuelve, en gran medida, la situación de pueblos de reducido tamaño y dispersos.



Al mismo tiempo, dijo que se mantuvieron sin cambios aquellas unidades con características históricas, culturales, étnicas, religiosas o vinculadas a la defensa, la seguridad y condiciones geográficas específicas.



Paralelamente, las autoridades locales completaron la reorganización de las instancias del Partido, los grupos de trabajo del Frente de la Patria y las organizaciones sociopolíticas, además de garantizar la asignación del personal, la aplicación oportuna de las políticas para los colaboradores no permanentes y la transferencia de expedientes, bienes e infraestructura. Estas medidas permitieron que las nuevas unidades comenzaran a operar de inmediato, sin afectar el funcionamiento del sistema político de base ni la vida cotidiana de la población.



Thi Ha destacó que la reorganización cumplió los objetivos y el calendario previstos en la Conclusión N.º 34-KL/TW del Buró Político, que busca racionalizar la estructura administrativa de base, mejorar la eficacia del sistema político y fortalecer el papel de autogestión de las comunidades.



Subrayó que también se avanzó en la reestructuración y profesionalización del personal no permanente, priorizando a personas con prestigio, capacidad, calificación y conocimientos en tecnologías de la información para responder mejor a las nuevas exigencias de la gestión comunitaria./.

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