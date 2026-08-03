Efectúan reunión entre ministerios de Defensa, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de Vietnam

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública, celebró hoy en Hanoi una reunión conjunta entre las tres carteras bajo el lema “Fortalecer el papel pionero y cumplir las tareas fundamentales y permanentes de la diplomacia vietnamita en la nueva era”.



La sesión, efectuada el marco de la 33.ª Conferencia Diplomática, fue copresidida por el viceprimer ministro y ministro de Defensa, general Phan Van Giang; el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang; y el titular de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



La reunión se centró en evaluar la situación internacional y regional, así como las nuevas exigencias para la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, de conformidad con el espíritu de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



También examinó los resultados de la coordinación entre las tres instituciones desde la firma del Reglamento de Coordinación, en diciembre de 2025, y debatió las orientaciones y medidas destinadas a elevar la calidad y la eficacia de dicha cooperación, a fin de responder de manera más eficiente a las tareas “fundamentales y permanentes” en los tres ámbitos.



Durante la sesión, la ponencia del Ministerio de Defensa destacó la integración internacional y la diplomacia de defensa como componentes inseparables de la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular.



Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública puso de relieve las ventajas y características específicas de la diplomacia de las fuerzas de seguridad pública para la implementación de una estrategia integral de política exterior en una nueva etapa.



El Ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, presentó los principales resultados alcanzados y las orientaciones para reforzar la coordinación entre la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores en la ejecución de las tareas diplomáticas.



En sus intervenciones de clausura, los tres ministros afirmaron que la coordinación entre las tres carteras concreta la orientación del Partido de vincular estrechamente el desarrollo socioeconómico con la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores.



Destacaron que, por primera vez, la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido establece que las relaciones exteriores y la integración internacional, junto con la defensa y la seguridad, son tareas “fundamentales y permanentes” de todo el sistema político.



Frente a las crecientes exigencias de impulsar un desarrollo rápido y sostenible, así como de defender la Patria con antelación y desde distancia en un contexto internacional caracterizado por cambios rápidos, profundos y complejos, una coordinación reforzada entre los tres ministerios resulta más necesaria que nunca.



Los tres ministros valoraron los importantes avances alcanzados en la coordinación entre las tres carteras, destacando que esta ha sido cada vez más oportuna, estrecha y eficaz.



En este sentido, instaron a las unidades de los tres ministerios a implementar eficazmente el Reglamento de Coordinación sobre la base del principio de “definir claramente las responsabilidades y los organismos responsables”; y renovar los mecanismos de coordinación e intercambio de información.



Enfatizaron la importancia de fortalecer la cooperación en materia de investigación, asesoramiento estratégico, previsión, ejecución de actividades de relaciones exteriores, así como de formación y capacitación, con el objetivo de responder plenamente a las nuevas exigencias que afrontan la defensa, la seguridad y la diplomacia en la nueva etapa de desarrollo del país./.

VNA