Aprueban propuesta sobre establecimiento de Bac Ninh como ciudad bajo administración central

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita aprobó el expediente de un proyecto relativo a la creación de la ciudad de Bac Ninh bajo administración central, tal como lo solicitó el Ministerio del Interior.



En virtud de la Resolución Nº 205/NQ-CP, fechada el 1 de agosto de 2026, el Gobierno asignó al Ministerio del Interior la tarea de coordinarse con los ministerios y organismos competentes para incorporar plenamente las opiniones de los miembros del Gobierno en el informe de presentación, la propuesta y el proyecto de resolución de la Asamblea Nacional (AN) sobre el establecimiento de la ciudad administrada directamente por el Gobierno central, de conformidad con la normativa vigente.



Asimismo, el Gobierno autorizó al Ministro del Interior, en nombre del Primer Ministro y del Gobierno, a firmar el informe de presentación, la propuesta y el informe sobre la revisión y finalización del expediente del proyecto, tomando en consideración las opiniones de la AN, su Comité Permanente, los órganos parlamentarios y los diputados.



El Ministerio del Interior será responsable del contenido general del expediente, los proyectos de resolución y los informes relacionados. Deberá preparar y presentar todos los documentos necesarios ante la AN, su Comité Permanente y los organismos pertinentes dentro del plazo establecido y conforme a las regulaciones; proporcionar explicaciones de manera proactiva cuando sea necesario y presentar oportunamente al Primer Ministro los asuntos que excedan sus competencias.



Anteriormente, el Comité Popular de la provincia de Bac Ninh emitió el Proyecto No. 576/DA-UBND sobre la creación de la ciudad homónima bajo administración central, basándose en los límites administrativos de la provincia.



El plan establece claramente que la creación de la ciudad de Bac Ninh tiene como objetivo construir un área urbana verde, inteligente, moderna y civilizada e imbuida de la identidad cultural de la región de Kinh Bac; desarrollar la economía en consonancia con la protección del medio ambiente, y utilizar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores del crecimiento.



También pretende centrarse en el desarrollo de industrias de alta tecnología, especialmente las de semiconductores, fabricación de microchips e inteligencia artificial; construir un sistema de infraestructura de transporte y logística moderno y sincronizado; desarrollar un gobierno urbano ágil y eficiente; mejorar la calidad de vida de la población y garantizar la defensa y la seguridad.



La provincia de Bac Ninh cuenta actualmente con una superficie natural de 4.713,75 km², y una población de casi cuatro millones de habitantes distribuidos en 99 unidades administrativas a nivel comunal.



Bac Ninh ocupa la posición de puerta de entrada del norte a Hanoi, es el centro del triángulo económico Hanoi - Hai Phong - Quang Ninh, y también está ubicado en importantes corredores económicos del Norte, con condiciones favorables para el desarrollo de industrias de alta tecnología, logística y conexión del comercio nacional e internacional./.

VNA