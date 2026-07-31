Cónsules honorarios son “brazo extendido” del sistema de relaciones exteriores de Vietnam

Hanoi (VNA) - El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, afirmó hoy que los cónsules honorarios constituyen un componente especial y un “brazo extendido” indispensable del sistema de relaciones exteriores de Vietnam.

Al recibir a la delegación de cónsules honorarios de Vietnam en el extranjero con motivo de la exitosa conclusión de la segunda Conferencia de Cónsules Honorarios del país en el exterior y sus actividades paralelas, Hoai Trung reconoció sus contribuciones constantes y silenciosas durante años en ámbitos como la protección ciudadana, la promoción del comercio, las inversiones, la educación, el turismo y los intercambios culturales.

Al compartir una visión general de los logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de Renovación (Doi moi), iniciada en 1986, el ministro informó que el país ha establecido relaciones diplomáticas con 194 países y ha creado asociaciones estratégicas y asociaciones integrales con 45 naciones.

En el ámbito económico, Vietnam participa en 17 acuerdos de libre comercio que conectan con socios que representan el 95% del PIB mundial; se prevé que el volumen comercial supere un billón de dólares, manteniendo al país como el tercer destino de inversión extranjera directa (IED) dentro de la ASEAN.

La reducción de la pobreza también ha logrado resultados destacados, al disminuir la tasa de hogares pobres del 60-70% en 1986 al 1,3% según el criterio multidimensional actual.

Junto con estos logros, el ministro señaló algunos desafíos, como la calidad de los recursos humanos y un modelo de crecimiento todavía basado en gran medida en la manufactura y el ensamblaje. Por ello, Vietnam está impulsando la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y el crecimiento verde, con el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos en 2045.

Para contribuir a la consecución de estos objetivos, el ministro propuso que los cónsules honorarios se concentren en tres orientaciones principales: comprender las políticas y directrices de desarrollo de Vietnam; promover conexiones y atraer recursos internacionales adecuados, especialmente tecnología verde, alta tecnología y financiación; y fortalecer la promoción de la imagen, los valores culturales de Vietnam, los intercambios entre pueblos y la protección de los derechos e intereses legítimos de ciudadanos y entidades vietnamitas en los países de residencia.

En la cita (Fuente: VNA)

Afianzó que la Cancillería continuará acompañando a los cónsules honorarios, manteniendo canales de comunicación efectivos y brindando apoyo oportuno para que cumplan con éxito su importante misión.

A su vez, Georgios Christophides, cónsul honorario de Vietnam en Chipre, en representación de los cónsules honorarios, expresó su agradecimiento por la acogida del Ministerio de Relaciones Exteriores y las localidades vietnamitas.

Señaló que esta es la primera ocasión en que los cónsules honorarios procedentes de distintas partes del mundo pudieron reunirse directamente en Vietnam, visitar y trabajar en las ciudades de Hai Phong y la provincia de Quang Ninh.

Aseguró que la red de cónsules honorarios continuará acompañando a Vietnam como un puente para promover la cooperación, atraer recursos financieros, tecnologías verdes y de alta tecnología, así como fortalecer la protección de los ciudadanos vietnamitas bajo la orientación del Ministerio de Relaciones Exteriores./.

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