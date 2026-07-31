Cultura-Deporte

Lanzan concurso para diseño del logotipo e identidad visual del APEC Vietnam 2027

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en coordinación con la Cancillería, lanzó hoy un concurso para el diseño del logotipo y la identidad visual del APEC Vietnam 2027.

Los delegados en la cita (Fuente: VNA)
Los delegados en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en coordinación con la Cancillería, lanzó hoy un concurso para el diseño del logotipo y la identidad visual del APEC Vietnam 2027.

En la ceremonia de lanzamiento, la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, jefa del Subcomité de Comunicación y Cultura del Comité Nacional de APEC 2027, señaló que esta actividad marca el inicio de los preparativos para el evento y del proceso de construcción de la imagen y la estrategia de comunicación de este importante evento multilateral que Vietnam albergará.

Según la vicecanciller, la organización del Año del APEC 2027 refleja la confianza de las economías miembros en Vietnam y reafirma el creciente papel, prestigio y contribución del país a la cooperación y la integración económica en la región de Asia-Pacífico.

También representa una oportunidad para promover la imagen de un Vietnam pacífico, estable, dinámico, innovador, rico en identidad cultural y comprometido con la integración internacional.

La identidad visual acompañará todas las conferencias, actividades diplomáticas, campañas de comunicación y promoción del Año del APEC 2027, contribuyendo a proyectar una imagen coherente, profesional y distintiva.

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La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, habla en la cita (Fuente: VNA)

Subrayó que el logotipo deberá transmitir el espíritu de cooperación, conectividad, innovación y desarrollo sostenible de APEC, al tiempo que refleje la identidad cultural, las aspiraciones de desarrollo y la visión de Vietnam.

Por su parte, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ta Quang Dong, subtitular del Subcomité de Comunicación y Cultura del Comité Nacional del APEC 2027, informó que, en el marco del Año del APEC, se organizarán diversas actividades para promover la imagen del país, entre ellas espectáculos artísticos, exposiciones, proyecciones cinematográficas, presentaciones del patrimonio cultural, promoción de la gastronomía, turismo y comunicación.

El concurso también brindará a artistas, diseñadores y a la comunidad creativa la oportunidad de contribuir a un importante acontecimiento de política exterior.

De acuerdo con el comité organizador, el concurso está abierto a organizaciones y ciudadanos vietnamitas, así como a extranjeros que residan y trabajen legalmente en Vietnam, sin límite en el número de propuestas por participante.

Los diseños deberán reflejar el espíritu de cooperación del APEC y la imagen de un Vietnam con rica identidad cultural, innovador y en desarrollo; incluir obligatoriamente la inscripción “APEC VIET NAM 2027”; no utilizar la bandera, el escudo nacional ni el mapa del país; y poseer un alto valor simbólico, un diseño moderno, fácilmente reconocible y adaptable a distintos soportes.

El comité organizador otorgará un primer premio de 50 millones de VND (1.920 USD) y dos premios de consolación de cinco millones de VND (192 mil dólares) cada uno. El diseño ganador servirá de base para desarrollar la identidad visual oficial del Año del APEC 2027. El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el 25 de agosto de 2026.

Las solicitudes en papel deben presentarse en el Departamento de Bellas Artes, Fotografía y Exposiciones en la calle Cao Ba Quat, Hanoi. Las solicitudes electrónicas deben enviarse por correo electrónico a phongtrienlam@gmail.com./.

VNA
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