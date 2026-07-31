Vietnam lanza la Bolsa Nacional del Intercambio de Empleo

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Dong Nai, Vietnam (VNA) - El Ministerio del Interior de Vietnam, en coordinación con el Comité Popular de la ciudad de Dong Nai, organizó una conferencia para lanzar la Bolsa Nacional del Intercambio de Empleo e inaugurar la Asociación de Empresas de Subcontratación Laboral municipal.

Al implementar la Resolución N.° 57-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, junto con las directivas del Gobierno sobre la construcción de un sistema administrativo moderno, el Ministerio del Interior, en coordinación con las unidades pertinentes, ha conectado y verificado datos de población para construir y poner a prueba la Bolsa Nacional del Intercambio de Empleo.

Tras un período de prueba de tres meses, la plataforma atrajo a más de 14 mil personas que buscaban empleo y a más de cinco mil empresas que participaban en la contratación, ofreciendo cerca de 300 mil puestos laborales.

Se trata de una plataforma compartida a nivel nacional que proporciona conectividad unificada entre trabajadores, empresas, centros de servicios de empleo, instituciones de formación y organismos de gestión estatal; creando gradualmente una "base nacional de datos sobre empleo", integrada con otras bases de datos de gobierno electrónico.

Al intervenir en el evento, Nguyen Manh Khuong, viceministro del Interior, comentó que el Departamento de Empleo de la cartera continuará cooperando estrechamente con las partes concernientes en aras de completar urgentemente la versión oficial de la Bolsa, garantizando que todas sus funciones estén plenamente operativas para finales de este año.

El proceso de implementación debe incorporar las opiniones de las distintas unidades y empleados para perfeccionar el sistema, haciéndolo fácil de usar, práctico y que satisfaga eficazmente las necesidades de todas las partes interesadas, comentó.

También hizo hincapié en la importancia de reforzar las tareas de divulgación, orientación y apoyo a los trabajadores y las empresas para que accedan a la plataforma; formando gradualmente su uso y convirtiendo a la Bolsa en un punto de contacto legítimo y fiable para las personas.

De acuerdo con el funcionario, Dong Nai cuenta con un gran número de empresas y trabajadores, por lo que los resultados de la implementación de la Bolsa en la ciudad revisten gran importancia para evaluar su eficacia.

Las autoridades competentes de Dong Nai deben utilizar de forma proactiva esa plataforma y, al mismo tiempo, coordinar con el Departamento de Empleo de la cartera para llevar a cabo las tareas relacionadas, recomendó.

​A la vez, la vicepresidenta del Comité Popular de Dong Nai, Nguyen Thi Hoang sugirió que las autoridades de la urbe continúen promoviendo la aplicación de la tecnología digital en la gestión laboral y aumenten la conexión y el intercambio de datos, entre otros aspectos, a fin de explotar eficazmente la mencionada Bolsa.

Mientras la comunidad empresarial busca proporcionar información de forma proactiva sobre las necesidades laborales y fortalece la coordinación entre los organismos de gestión estatal y las instituciones de formación profesional en la capacitación, el reclutamiento y el uso de mano de obra, comunicó.

Por su parte, las instituciones de formación profesional en Dong Nai siguen revisando y ajustando sus programas de capacitación según las necesidades de las empresas, centrándose en mejorar las habilidades vocacionales, las habilidades digitales y la adaptabilidad de los estudiantes al mercado laboral, precisó.

En la conferencia, la Asociación de Empresas de Subcontratación Laboral de la ciudad de Dong Nai firmó un memorando de entendimiento sobre el suministro de mano de obra con una serie de empresas.

La Asociación se estableció en junio de 2026. Se trata de una organización socioprofesional voluntaria de empresas municipales./.

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