Sociedad

Recuperan más restos de soldados vietnamitas en parque Le Thi Rieng

Desde el 23 de junio hasta el 29 de julio, el grupo de trabajo responsable de la búsqueda y verificación de los restos de los soldados caídos en el parque Le Thi Rieng, Ciudad Ho Chi Minh, descubrió y recogió 150 conjuntos de restos.

Los restos de los heroicos mártires buscados en el parque Le Thi Rieng se encuentran conservados con respeto en la Casa Memorial. (Fuente: VNA)
Los restos de los heroicos mártires buscados en el parque Le Thi Rieng se encuentran conservados con respeto en la Casa Memorial. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Desde el 23 de junio hasta el 29 de julio, el grupo de trabajo responsable de la búsqueda y verificación de los restos de los soldados caídos en el parque Le Thi Rieng, Ciudad Ho Chi Minh, descubrió y recogió 150 conjuntos de restos.

El Comando de Ciudad Ho Chi Minh anunció que el 29 de julio, el grupo de trabajo continuó sus esfuerzos de búsqueda y recuperación de los restos de los soldados caídos en el segundo lugar de búsqueda (Área B) dentro del Parque Le Thi Rieng.

Además, las fuerzas han ampliado el alcance de búsqueda excavando más de 30 metros cúbicos de tierra en la primera fosa común (Área A) y otros 20 metros cúbicos en la fosa común del Área B para acceder a las zonas donde se sospechaba con los restos de soldados caídos durante las guerras.

Como resultado, detectaron y recuperaron seis conjuntos de restos de soldados caídos, cuatro de los cuales tenían objetos que los acompañaban.

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Veteranos rinden homenaje a sus compañeros caídos durante las guerras, cuyos restos fueron hallados en el parque Le Thi Rieng (Ciudad Ho Chi Minh). (Fuente: VNA)



Actualmente, el Comando de Ciudad Ho Chi Minh está acelerando los preparativos y las condiciones necesarias para reubicar placas conmemorativas en zonas de búsquedas, y continúa ampliando el alcance de las excavaciones en el Área A, con la determinación de encontrar pronto todos los restos de los heroicos mártires, con vistas a devolverlos a sus familias con la gratitud, el respeto y el profundo afecto de las autoridades y el pueblo municipales./.

VNA
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