Grupo tailandés Central Retail reafirma a Vietnam como mercado estratégico

Hanoi (VNA) - El grupo tailandés Central Retail siempre considera a Vietnam un mercado estratégico y desea establecer una colaboración a largo plazo para el desarrollo del país indochino, en general y de Hanoi, en particular.



Durante un encuentro de trabajo la vispera con el secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang, el director general de la filial de Central Retail en Vietnam, Olivier Bernard R. Langlet enfatizó que el objetivo de la sucursal no es solo expandir sus operaciones comerciales, sino también contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos capitalinos mediante el desarrollo de un sistema minorista moderno que ofrezca productos de calidad a precios razonables.



La entidad continuará invirtiendo en mejorar la calidad del sistema de supermercados en Vietnam, asegurando ofrecer a los consumidores productos de la mejor calidad a precios competitivos, reiteró.



Además, mantendrá e incrementará continuamente la proporción de productos vietnamitas en su sistema de distribución, brindará más asistencias a los agricultores, las cooperativas y las unidades de producción, desde el cultivo, la cosecha y el envasado hasta la estandarización del producto, comunicó.



Construir cadenas de suministro sostenibles no solo ayuda a las empresas a asegurar fuentes de suministro estables, sino que también garantiza a los productores salidas a largo plazo, facilitando la integración de productos agrícolas en sistemas de distribución modernos e incluso ampliando las oportunidades de exportación a mercados internacionales.

Delegados en el evento. (Fuente: https://hanoimoi.vn/)

Se trata de una de las orientaciones importantes destinadas a aumentar el valor de los productos de la nación indochina, comentó.



Olivier Bernard R. Langlet compartió la estrategia de desarrollo para la nueva fase de Central Retail Vietnam, reafirmando su compromiso de adherirse a las prioridades políticas del Gobierno vietnamita y de Hanoi, incluyendo la promoción de la transformación digital en las operaciones minoristas y el aprovechamiento de las plataformas ya implementadas durante la pandemia de Covid-19, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión y la experiencia de compra del cliente.



Además, la unidad considera la seguridad alimentaria un elemento fundamental para mejorar la competitividad y contribuir a la promoción de estándares de consumo en el mercado y reforzará simultáneamente la cooperación con instituciones de formación para desarrollar recursos humanos de alta calidad para el sector minorista, desde los equipos directivos de los supermercados hasta los puestos en la cadena de suministro, informó.



Al valorar la orientación de desarrollo a largo plazo descrita en el Plan Maestro de Hanoi con visión a 100 años, expresó su deseo de contribuir a este proceso mediante la expansión de la red minorista moderna.



Por su parte, Tran Duc Thang sugirió que Central Retail Vietnam continúe priorizando el consumo de productos fabricados en Vietnam, especialmente rubros de alta calidad a precios razonables, contribuyendo así a promover la fabricación nacional y a brindar beneficios prácticos a los consumidores.



Se espera que la entidad aproveche sus ventajas en infraestructura minorista para coordinarse con el Departamento de Industria y Comercio y el de Ciencia y Tecnología de Hanoi para implementar la trazabilidad de los productos; y, al mismo tiempo, apoye las áreas de materias primas, las instalaciones de producción y envasado, especialmente a los agricultores, expresó.



Hanoi fomenta la formación de una cadena de suministro de circuito cerrado, desde la producción hasta el consumo, que conecta los centros comerciales y supermercados con las zonas productoras, como contribución a mejorar el valor de la agricultura y al desarrollo sostenible de la cadena de suministro, compartió.



Tras afirmar que Hanoi siempre da la bienvenida a los inversores, el funcionario solicitó a los organismos especializados municipales que investigaran, orientaran y apoyaran a Central Retail Vietnam en la expansión de sus operaciones comerciales de manera mutuamente beneficiosa y de conformidad con la ley./.